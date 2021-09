Per la boca mor el peix

En boca tancada no entren mosques, diu l'adagi popular. Així, la casta política, d'alta bressol o baixa llit, hauria de parlar i escriure menys perquè no li passi el que a la bella, temptadora i ufanosa femella de l'anècdota que explica Pérez-Reverte en un dels seus interessants textos dominicals. En una cafeteria, un atractiu cavaller la va cobrir de carícies verbals i, davant la seva reserva i el seu pertinaç silenci, el cavaller li va pregar encaridament: "Responguim, si us plau. Digueu-me alguna cosa". Al que l'Eva temptadora i de carns apretades li va respondre: "¿Pa què? ¿Pa' cagarla? ".







Això és el que li ha passat a l'anònim autor d'un ban de la Junta Veïnal de Alamagarinos. Un dia de mitjans d'agost, a això de les 4 de la tarda, l'alcalde pedani es va presentar a la pèrgola de la plaça del Parlament, situada davant de l'únic bar del poble, al Bar Gonçalves. En la seva destra, brandava l'espasa d'un ban de la Junta Veïnal, que va crucificar, mai millor dit, amb un sol clau a la pèrgola (cf. missatge icònic, "ci-dessus"). El ban en qüestió, com he escrit en un altre lloc, "dóna la mesura no només de la deficient competència lingüística, cultural i intel·lectual sinó de la manca de conviccions democràtiques de l'anònim redactor". I això és així tant per l'expressió o forma com pel contingut de la mateixa, com anem a analitzar"infra".







Pixabay





La forma





Segons l'íncipit i el éxcipit, el precitat ban era un "an de la Junta Veïnal", junta que està composta per tres persones. En realitat, es tractava d'un ban del President de la mateixa. En efecte, quan un dels membres va tenir coneixement del contingut del ban, va muntar en còlera i va exigir al pedani que retirés el descerebrat, absurd i desmanegat ban. I aquest, que havia anat a per llana i va sortir escaldat, va haver de mossegar la pols: "ILLICO", el va haver de despenjar i baixar-lo, com un Jesús de Natzaret, de la fusta de la pèrgola. I del ban mai més es va saber. Per tant, podria dir-se que la correcció política i democràtica no forma part del bagatge del pedani "crucificador".





Pel que fa a la correcció lingüística, en tots els nivells del llenguatge (lèxic, puntuació, ortografia, estructuració), cal constatar que el ban deixa moltíssim que desitjar i amb les seves natges lingüístiques flàccides a l'aire a l'anònim autor d'aquest.





D'una banda, es fa un ús impropi de paraules, el significat ignora l'escriptor del ban. Sense ànim de ser exhaustiu, titlla de "conductes incíviques" el comportament estiuenc dels nens. I jo em pregunto: Que els nens estiguin i juguin pels carrers o en l'atri de l'església, que consumeixin pipes i llaminadures en els espais públics són "conductes incíviques" o el propi de l'edat i del context estiuenc en el qual es troben? Crec que l'escrivà del an podria tenir demència senil i ha oblidat el que ell feia quan era nen. A més, a l'escriure "rallantes", l'escriptor confon els verbs "ratllar" (esmicolar una mica refregant contra un utensili metàl·lic amb forats de vora sortint) i "ratllar" (afrontar amb alguna cosa o estar pròxim a alguna cosa). D'altra banda, utilitza el terme de "vandalisme" (devastació, destrucció, realització d'accions pròpies de gent salvatge i destructiva) per descriure els innocents i angelicals actes dels nens. Aquests ni s'han comportat com salvatges ni han devastat o destruït res al poble... I així fins al final del breu ban: mala utilització de la llengua de Cervantes.





Igualment, com passa també amb l'ortografia, l'ús dels signes de puntuació brilla per la seva absència o no és correcte. I tanmateix, el seu ús adequat és necessari si volem fer-nos comprendre i que ningú ens faci dir el que no diem. Per exemple, el significat d'aquestes dues frases és molt diferent: "Os quiero, joder! " Vs. "Os quiero joder!" En el primer cas, gràcies a la coma,"fotre" juga el paper d'una interjecció, que verbalitza un sentiment d'afecte. En el segon cas, "fotre" és un verb que denota el desig d'ajuntament carnal. D'aquí que l'ús i el bon ús de la puntuació siguin fonamentals en el comerç lingüístic escrit.





El contingut





Des del punt de vista de les denotacions o connotacions semàntiques, el precitat ban és també inacceptable i denota la catadura autoritària i prepotent de l'anònim autor. Per aquest, és tan greu el que ha passat en Almagarinos, que "es procedirà a la sol·licitud d'auxili necessari" (a la policia nacional o la guàrdia civil o als GEO o als agents del CNI o als cascos blaus de l'OTAN...?) per identificar els nens vàndals (?). I, no només això. També s'anuncien les "posteriors actuacions que procedeixin" (per la via civil o pel penal o pel de migpensionista?). El que s'ha dit: el ban, de l'alfa a l'omega, és tot un despropòsit, que desqualifica, sota qualsevol punt de vista, al seu anònim autor. No poden matar mosques a canonades o, com va escriure Victor Hugo a Els miserables, "n'appliquons pas la flamme là où la lumière suffit".





Éxcipit





El ban en qüestió no té ni cap ni peus, tant des del punt de vista de la forma com de contingut. Ara bé, l'ús i bon ús de la paraula o del llenguatge són l'instrument de treball de certes professions (professors, periodistes, jutges, ... i també polítics). Per això, no es poden exercir aquestes professions o realitzar certes activitats quan la competència lingüística d'aquests professionals té més forats que un formatge gruyère. Massa polítics, d'alta bressol o de baixa llit (i el ban de la Junta Veïnal de Almagarinos ho ratifica), són com el "mestre pruna", que no sabia llegir ni escriure i va posar escola.





En efecte, amb els seus comportaments lingüístics, els de la casta política, d'alta bressol o de baixa llit, cometen els tres greus errors dels que parla l'Abat Dinouart en el seu Art de callar: 1. "massa vegades, s'escriu o es parla malament "; 2. "freqüentment, s'escriu o es parla massa"; i 3. "no sempre s'escriu o es parla bastant", quan la situació ho exigeix. Per això, per no utilitzar la paraula o la ploma en va i sense fonament, l'anònim escribidor del ban de la Junta Veïnal de Almagarinos i, en general, els de la casta política d'aplicar el consell donat, en un relat sufí, per un mul·là al seu fill: "si hem nascut amb dos ulls, dues orelles i una llengua, hauríem de veure i sentir dues vegades abans de parlar". Com diu la paremia popular, en boca tancada no entren mosques. I si els de la casta política segueixen pontificant sense solta ni volta, caldrà enjaretarles el "per què no calles? " del rei emèrit a Hugo Chávez.