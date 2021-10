Pablo Dalmases, escriptor hisparaui

Sense deixar mai de ser periodista, Pablo Ignacio de Dalmases es va doctorar en Història i es va fer el gran especialista de l'Àfrica espanyola que és avui, pel que fa a literatura, geografia i història. És autor d'uns quants llibres aclaridors sobre la realitat de l'anomenat Sàhara espanyol, on va ser director de RNE i de TVE, així com del diari La Realitat (amb textos bilingües, en espanyol i hassanía), publicat a El Aaiun (nom que significa els deus en la llengua particular dels sahrauís). Ara ha fet el pas d'escriure narrativa sense deixar de ser historiador, uns relats coherents amb el passat i el present; com ell diu: "les coses són com són i no com ens agradaria que haguessin estat". La literatura permet enfocar la realitat personal que s'escapa als successos, sempre imperiosos amb els seus esclats i aliens als seus orígens amagats. Dalmases acaba de publicar 'Contes i llegendes del Sàhara Occidental' (Almuzara), on ha distingit quatre categories: contes de País Bidani, relats del temps colonial, fabulacions surrealistes i la contemporaneïtat imaginada.





La cultura Bidani està formada per un mestissatge de berbers i àrabs, el seu nom significa 'dels blancs' i es contraposa al del Sudan, 'dels negres'. Dalmases, que fa gala d'un ampli vocabulari amb neologismes procedents del hassanía, no idealitza als indígenes ni als seus costums; ancorades en bressols i classes, emparen l'esclavitud per llei divina: uns homes estan cridats a ser lliures i altres a ser els seus servents. Però ell sent el irifi, aquest vent huracanat calenta que "introdueix la pols en els més recòndits racons i paralitza durant unes hores, o uns dies, la vida de la gent". Evoca els azgarit, o refilets que fan les dones per manifestar la seva alegria, i als guayetes, apel·latiu afectuós que empraven els espanyols per denominar als nens sahrauís, o als fogueiris, adolescents que ja té edat per complir el Ramadà. Sense oblidar els nasarani, infidels indignes de gaudir dels favors d'una dona creient.





L'autor té un estret vincle d'amor i coneixement de la quotidianitat i aspiracions de l'món Bidani. S'imposa amb força la presència de desert, que "és tornadís i capritxós i guarda sorpreses impensades i fins i tot indesitjades, que poden ser una plaga de llagostes o per ventura un vendaval". Però també l'empremta de Francisco Bens, el coronel cubà de l'Exèrcit espanyol que va ser governador del Riu de l'Or, aquí retratat com un comandant que "es va pelar el cul nomadejant a lloms de camell i acompanyat exclusivament de tropa nativa, amb la qual sempre es va entendre de meravella i, com qui no vol la cosa, va acabar parlant el hassanía com els seus soldats, dels quals sabia no només el seu nom, sinó els de tota la seva família. Va arribar a conèixer el desert com el palmell de la mà ", sempre respectuós amb la cortesia cerimonial sahrauí. Un exemple del món intercultural, on les identitats es solapen amb llibertat en cada individu: s'incorporen amb gust algunes característiques i hàbits d'altra gent, com es desestimen altres. Així s'explica també l'aparició dels hisparauis, intersecció d'hispans i sahrauís, causa de dilemes de lleialtat, recollits en algunes d'aquestes narracions. "La societat sahrauí és com un llibre obert, en el qual tothom es coneix i els majors fins i tot recorden la genealogia de cadascú".





Hi ha dos relats amb intensa càrrega eròtica, jocs de fogueiris i L'esclau negre que ballava nu, on apareixen un general amb un fill homosexual (un assumpte tabú tant per a la societat nativa, com per l'època franquista) que el porta a reflexionar sobre el seu passat, i unes sorprenents senyoretes de contactes en un cabaret amb terra de ciment i pinta de garatge.





Recorda Dalmases amb dolor i ràbia el 28 de febrer de 1976, quan Espanya es va desentendre del Sàhara i, amb descomunal desgavell, va abandonar els sahrauís a la voracitat dels seus veïns; així seguim.





El callat sentit del deure i la fidelitat aconsegueixen una particular bellesa en el relat El tresor de Pepet, per ventura el que més m'hagi impressionat. En la retirada, ningú que fos espanyol recordava on s'havien deixat els llibres de l'extraordinària biblioteca que havia reunit Ma el Ainin (mític santó de Smara), ni els interessava ni li donaven valor. Havia de ser conservada com a patrimoni sahrauí i quedar fora de perill dels marroquins.





Amb aquests relats, Pablo Dalmases, un tipus profundament espanyol i sahrauí d'adopció, contribueix a restablir una entranyable dimensió africana al nostre patrimoni personal. Però també ens obre noves oportunitats per netejar la mala consciència nacional per l'abandó que va fer el nostre país i la seva contínua i lamentable desídia.