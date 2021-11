Tantalo, un disc sobre la revolució del Barroc

L'Armonia degli Affetti

El conjunt ginebrí L'Armonia degli Affetti ha retut un homenatge a la revolució que va portar amb si el Barroc en la música a través del seu nou enregistrament Tantalo, un treball on la paraula i la poesia s'erigeixen com a sobiranes sobre la música esquerdant els cànons renaixentistes. La monodia sobre la polifonia, l'estil recitatiu, l'ària i el baix continu, marquen un canvi transcendental, que s'oposa a la tradició heretada del segle XVI, imprimint nous principis a la cultura italiana, que, a poc a poc, aconseguiran permear la resta d'Europa.





D'aquesta manera, el disc Tantalo presenta el treball dels primers barrocs, generalment no sempre conscients de la transformació que estaven duent a terme, o, en qualsevol cas, ansiosos de canviar el so heretat per una cosa més rica en matisos i en significat. El disc inclou peces de nombrosos compositors italians de l'època, des del mític Giulio Caccini, un dels principals artífexs de l'evolució de les formes musicals, fins a la meravellosa i prolífica Barbara Strozzi, mai prou valorada al marc patriarcal de la música antiga.





L'Armonia degli Affetti, el nom del qual procedeix de barrejar el concepte medieval de l'harmonia de les esferes amb la teoria dels afectes que introdueix Monteverdi al seu vuitè llibre de madrigals, és una formació activa des del 2012 que va ser creada pel teclista i director Alessandro Urbà. El primer projecte del conjunt va ser l'òpera de Domenico Belli Orfeo Dolente , i des de llavors han dut a terme mitja dotzena de produccions principalment centrades en l'era barroca. Aquest disc compta amb les veus de dos intèrprets bascos, la soprano Alicia Amo i el contratenor Carlos Mena.





L'impuls renovador de la música barroca procedeix en gran mesura de la Camerata Florentina, una institució que sota la direcció del comte Giovanni de Bardi va esbossar a finals del segle XVI els principis que havien d'adoptar les noves formes. Es tracta d'una ruptura en tota regla amb el cànon precedent, fins al punt que el mateix Claudio Monteverdi, al seu cinquè llibre de madrigals de 1605, ja afirma no guiar-se pels preceptes de la vella escola renaixentista sinó per la que anomena seconda prattica.





Els militants de la Camerata, entre els quals es trobaven Giulio Caccini, Emilio de Cavalieri, Pietro Strozzi i Vincenzo Galilei (el pare del cèlebre astrònom), atacaven l'escriptura musical contrapuntística que consideraven culpable de destrossar la poesia ( lacerament della poesia ) atès que cada paraula era cantada per diferents veus simultàniament generant confusió. D'aquesta manera, defensaven una estètica alternativa que sotmetés la música a les paraules, de manera que el discurs recitat establisca el ritme i fins i tot la seva cadència. Caccini feia al·lusió a “parlar a la música” i Jacopo Peri -del qual es diu que va ser l'autor de la primera òpera de la història- confessava intentar “imitar una persona que parla” a les seves cançons.





Això dóna lloc a l'estil recitatiu, pedra angular, juntament amb l'ària, del gènere operístic que neix en aquesta mateixa època i que constitueix potser la major esplendor que arriba a la música barroca.





El disc Tantalo és una aproximació al so d'aquell primer barroc a través de les composicions de l'època, entre les quals destaquen dues del mateix Giulio Caccini, una de les figures principals del nou estil i autor del primer recull de monodia barroca, Le nuove musiche (1602), a la qual pertanyen aquestes peces. També és present a l'obra Domenico Mazzocchi, representant de la part romana més “conservadora” d'aquest nou estil, que va encarnar el cant del cigne del vell madrigal renaixentista, segons el musicòleg Manfred Bukofzer. Altres peces estan signades per Benedetto Ferrari, un dels pares de l'òpera veneciana, Marc da Gagliano, Nicolò Fontei, Dario Castello, i també una cançonetta espiritual de Tarquini Merula, un destacat autor de música sacra.





També és present al volum la veneciana Bárbara Strozzi, sens dubte una de les figures més interessants del Barroc italià. Compositora de renom, reconeguda a la seva pròpia època en un món d'hegemonia masculina com ho era la música, va aconseguir destacar guiada per la seva pròpia ambició i brillar amb llum pròpia, gràcies a la sensibilitat i expressivitat emocional que va saber imprimir a la seva obra.





Finalment, el treball compta igualment amb temes instrumentals que completen l'espectre sobre l'època retratada, un del llaudista Bellerofonte Castaldi, i dos de Giovanni Girolamo Kapsberger, un dels més destacats tiorbistes, conegut com Il tedesco della tiorba per la seva ascendència alemanya.