Resultats deficients, en l'ensenyament-aprenentatge del castellà a Catalunya, amb la immersió

Per imperatiu de l'article 3.1. de la Constitució, tots els espanyols (i els catalans, bascos, valencians,… ho són) tenim el deure de conèixer i el dret a fer servir, en tot temps i lloc, la llengua oficial de l'Estat, el castellà. Ara bé, per poder-lo conèixer i poder fer-lo servir, és absolutament necessari que sigui estudiat i adquirit per tots els nens, adolescents i joves durant l'edat escolar o formativa. I, per la seva banda –és una altra deducció lògica– les autoritats educatives, tant estatals com autonòmiques, han de preveure i proveir tots els mitjans humans, materials i temporals per poder aconseguir-ho. Així de clares queden les coses, explícitament o implícitament, a la Carta Magna.





Per als partidaris i els defensors de la immersió lingüística en català (el català és l'única llengua vehicular de l'ensenyament, mentre que el castellà és privat d'aquesta funció i només és ensenyat com a assignatura, com si fos una llengua estrangera), aquest model materialitza les previsions constitucionals. A més, el titllen d'un “model d'èxit”, que garanteix la “cohesió social”, la “igualtat d'oportunitats” i el “domini adequat de les dues llengües” (català i castellà). Aquest és el mantra que repeteixen, com papagais, cada vegada que aquest model és posat en dubte. Ara bé, les evidències científiques, factuals i empíriques posen de manifest que, amb el model d'immersió, és impossible donar compliment al mandat constitucional i, a més, posen en evidència la desraó dels seus defensors i patrocinadors. Anem per parts i deslliguem el maldestre.





Per començar, cal dir alt i clar que la immersió lingüística en català és un despropòsit psicopedagògic, que no condueix al domini de la llengua de Cervantes ni al desenvolupament cognitiu dels alumnes ni a l'èxit escolar. Només cal tenir en compte les aportacions sobre Rosa Sensat i Miquel Siguán , que no són sospitosos de ser anticatalanistes.





Aquests dos psicopedagogs catalans, preocupats i ocupats tant per propiciar una renovació pedagògica al sistema educatiu de Catalunya com per “catalanitzar l'escola”, coincideixen en dues qüestions: cal impartir un ensenyament de i en les dues llengües (català i castellà); ara bé, els primers ensenyaments-aprenentatges (fins als 14 anys) s'han de fer en la llengua materna o pròpia de l'alumne (o català o castellà), per introduir-ho progressivament a l'altra llengua. Aquesta va ser l'argumentació, pedagògicament correcta i que també coincideix amb el criteri de la UNESCO, per justificar i donar suport a l'ensenyament del i en català durant la Transició. Ara bé, el que era vàlid aleshores no ho és avui dia. I s'ha tornat a la política lingüística discriminatòria de l'època franquista, però aquesta vegada contra el castellà.





D'altra banda, per explicar el grau de competència assolit en una llengua, segons el sociolingüista Basil Berstein i l'experiència docent pròpia o aliena, hi ha una relació molt estreta entre la competència lingüística a la llengua vehicular de l'ensenyament (“codi elaborat” vs .“codi restringit”), la classe social i els resultats escolars . El codi elaborat propi de les classes socials afavorides i també de l'escola condueix més freqüentment cap a l'èxit escolar. No obstant això, el codi restringit, llengua de les classes desafavorides però no de l'escola, porta més freqüentment al fracàs escolar. Si això passa quan la llengua vehicular de l'ensenyament coincideix amb la llengua materna dels alumnes, què passa quan la llengua vehicular de l'escola (el català) és una llengua diferent de la materna (el castellà), com és el cas de la majoria dels alumnes catalans? El més lògic serà que el fracàs escolar sigui més freqüent entre els alumnes la llengua materna dels quals és el castellà, al qual se l'ha privat de l'estatus de llengua vehicular (cf. diagrama “ci-dessus”).





Per la seva banda, els psicolingüistes, per intentar desentranyar com s'afavoreix el desenvolupament de la facultat del llenguatge i l'adquisició-aprenentatge de les llengües (català, castellà, etc.), han ideat una sèrie de models explicatius. Segons el “ model cognitivista ”, el nivell de competència (codi restringit o codi elaborat), assolit en una llengua determinada, depèn de la quantitat, de la varietat, de la intensitat i de la qualitat dels “inputs” lingüístics, que rep l'alumne en els contextos familiar, escolar i social. Ara bé, és l'escola la que permet el domini del codi elaborat (competència superior i funcional per actuar de manera eficaç en qualsevol situació de comunicació) i la que propicia que els alumnes transitin de l'estatus d'analfabet al d'alfabet ” (i del no saber llegir ni escriure en saber llegir i escriure). Així, si el castellà no és també llengua vehicular de l'ensenyament, la quantitat dels inputs rebuts pels alumnes castellanoparlants no tindran la varietat, la intensitat i, sobretot, la qualitat necessàries per assegurar un bon aprenentatge del castellà i assolir un bilingüisme equilibrat, base i fonament de l'èxit escolar, social i professional.





Finalment, en educació comparada, si observem el que es fa als països del nostre entorn (França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, …), podem constatar que, a tots aquests països, s'imparteix un ensenyament diari de la llengua oficial per modelar les 4 competències fonamentals (comprendre, parlar, llegir i escriure); i també un ensenyament en aquestes llengües, com a llengües vehiculars. Aquestes són les condicions que permeten adquirir una llengua com a instrument eficaç de comunicació, en tot temps i lloc. No veure-ho, per part dels responsables polítics i dels professionals de l'ensenyament, és estar cec o, encara pitjor i més greu, no voler veure ni saber. I aquest és el cas de tots aquells que no accepten l'estatus de llengua vehicular per al castellà o aquells que accepten cegament només el 25%. I per què no el 50% o un altre percentatge més gran?





Ara bé, el més greu de la immersió lingüística és que, des de fa dècades, a Catalunya, es viola impunement el precepte constitucional de l'art. 3.1. i s'està cometent un autèntic llatrocini lingüístic, per tal dels objectius polítics independentistes. I ningú (ni pares, ni alumnes, ni el Govern Central, ni la justícia, ni les nombroses associacions i plataformes, ni certs partits polítics), fins ara, ha estat capaç de posar fi a aquest desgavell, que s'ha portat a amb la col·laboració necessària, còmplice, submisa i irreflexiva del professorat, que sembla que no sap o que realment no sap ni com s'aprèn una llengua , ni en què consisteix llegir ni què és això d'escriure o redactar , ni ha reflexionat sobre les causes del fracàs i de l'abandó escolars a Catalunya.





Davant aquest estat de coses, m'han vingut al cap dues cites de Manuel Azaña, que vénen com a anell al dit i que es poden aplicar a tots aquells que s'han permès pontificar (en favor o en contra) sobre la immersió en català sense tenir res a dir, ni criteri ni competència per fer-ho. Una resa així: “Si els espanyols parléssim només del que sabem, es generaria un immens silenci”. I l'altra, aplicable no només a la casta política, diu: “No m'importa que un polític no sàpiga parlar, el que em preocupa és que no sàpiga què parla”. Per què no callen d'una vegada ? Si ho fessin i escoltessin els que saben, un altre gall ens cantaria.