"Ens han deixat sols", es queixen els ucraïnesos, davant la invasió-ocupació d'Ucraïna per Rússia

Jo no sóc politòleg, ni geopolític, ni especialista en dret o relacions internacionals, ni militant del que és políticament correcte. A més, no pretenc ni vull ser res de tot això. Sóc simplement un ciutadà que pensa, que reflexiona i que es fa moltes preguntes, guiat per la doctrina de l'“ honestedat radical ” i que s'alimenta de valors i principis intemporals, de lògica i de sentit comú.





Imaginem que el meu veí Miguel envaeix casa meva per imposar-me com he de reformar-la i organitzar-la, a qui puc rebre, com han de ser les meves relacions amb altres veïns o amics, etc. Això seria un atropellament en tota regla d'aquest bé, tan preuat, que és la llibertat. I seria inacceptable des de qualsevol punt de vista. Doncs bé, això mateix és el que està succeint amb Rússia i la veïna Ucraïna, a qui es vol privar de la seva sobirania i obligar-la a combregar amb rodes de molí.





Acabats els JJ.OO. d'Hivern a la Xina (4-20 de febrer) i com presagiava un secret de domini públic, la matinada del 23 de febrer, l'exèrcit rus va violar les fronteres d'Ucraïna pel nord, pel sud i per l'est, provocant el pànic entre la població ucraïnesa i una diàspora interior i exterior de centenars de milers de ciutadans, que fugien dels perills i destruccions d'una guerra incipient. Davant d'aquesta invasió-ocupació, els països occidentals (Unió Europea, EUA i OTAN) no han fet res efectiu per aturar-les. Només han pres mesures econòmiques, financeres, comercials i socials, i han enviat armes, que no han fet recapacitar i rectificar Putin, que segueix amb la invasió-ocupació, provocant mort, destrucció, angoixa i desplaçaments massius de la població. Per això, els ucraïnesos s'han queixat que se'ls ha deixat sols i demanen a la UE, els EUA i l'OTAN que vagin més enllà de les precitades sancions i ajudes.





Si es consuma la invasió-ocupació d'Ucraïna, ens podem preguntar si això no serà només el principi i la justificació de noves invasions i ocupacions, tant a Europa (antigues repúbliques soviètiques i antics països comunistes), per part de Rússia, com a l'Extrem Orient (Taiwan), per part de la Xina. En efecte, la invasió d'Ucraïna m'ha portat a la memòria els moviments de Hitler durant els moments previs de la II Guerra Mundial: annexió d'Àustria, crisi dels Sudets, ocupació de Txecoslovàquia, invasió de Polònia,... potències europees del moment (França, Itàlia i el Regne Unit) moguessin un dit. Per això, si Putin segueix en els seus tretze i aconsegueix el seu objectiu, em pregunto també si no podem esperar el pitjor: cruixir i cruixir de dents entre aquells que no van fer res eficaç per impedir-ho. I, aleshores, als EUA, a la Unió Europea i a l'OTAN caldrà recordar-los el poema del pastor luterà Martín Niemöller, “ Els indiferents ”, que adopte i adapte per a l'ocasió: primer, van venir per Ucraïna; després, per les repúbliques bàltiques; més tard, per Polònia i Romania; … I quan van venir a buscar vosaltres, no hi havia ningú per protestar i defensar-vos.





Davant l'abandonament dels ucraïnesos per part dels indiferents, és obligat preguntar-se si Occident (i, en particular, la Unió Europea) no ha oblidat les seves arrels grecollatines i la pertinent i dissuasòria màxima llatina, atribuïda erròniament a Juli Cèsar i que resa així: “Si vis pacem, per a bellum” («Si vols la pau, prepara la guerra»). En efecte, en l'actual context de la globalització, en què diversos galls (EUA, Xina, Rússia i Unió Europea) es disputen el control i el lideratge del galliner, la Unió Europea ha oblidat la màxima romana i ara està a l'albur de qualsevol desalmat, com Vladímir Putin. I el futur no pinta gens bé, si no es rectifica, mai més ben dit, el tret.





En aquests moments, en haver vist les orelles al llop, alguns països occidentals han començat a caure del guindo. És el cas d'Alemanya que acaba d'anunciar que invertirà 100.000 milions d'euros i que augmentarà el pressupost de defensa per sobre del 2% del PIB, per modernitzar les forces armades obsoletes. O de la mateixa Unió Europea, que pensa dotar-se d'una defensa pròpia. Mai no és tard per rectificar ni per aprendre. Això és cosa de savis. Però no, el cas del Dr. “Cum Fraude”, el penell i indocumentat Pedro Sánchez, que va declarar de “verb ad verbum”, a l'octubre del 2014: “manca pressupost contra la pobresa i la violència de gènere… I sobra el Ministeri de Defensa ”.





Davant del que està passant a Ucraïna, és obligat preguntar-se també per a què serveixen l'ONU i l'OTAN i què estan fent. L'ONU no es va crear precisament perquè els conflictes entre països es dirimissin mitjançant el diàleg i la negociació i mai més mitjançant la guerra que, com va escriure Victor Hugo a Los Miserables, és sempre declarada pels rics i en què moren els pobres ? A més, si el diàleg no és eficaç i suficient per fer entrar en raó els polítics descerebrats, psicòpates, dèspotes, narcisistes,…, que són més nombrosos del que sembla i que porten els seus pobles a l'escorxador, no estan els “ cascos blaus” per evitar la guerra i defensar la població civil?





Per la seva banda, l'OTAN, segons l'article 5 del Tractat de l'Atlàntic Nord, no té l'obligació d'intervenir per defensar Ucraïna, ja que aquesta no n'és membre. Ara bé, això no vol dir que no pugui intervenir o no. En efecte, si el meu veí Miguel, citat “ut supra”, o la seva dona, Pilar, o un desconegut és víctima, en la nostra presència, d'una agressió física o sexual, lògic, humà, decent, ètic és sortir en defensa de l'agredit, encara que un pugui rebre la pitjor part, com li va passar a l' heroi espanyol del monopatí . O potser cal adoptar l'actitud de voyeur i permetre que es consumeixi l'agressió, i la víctima sigui rematada?





Ara bé, pels vostres actes, estem coneixent la catadura dels països de la UE, de l'ONU i de l'OTAN. Estan arrossegant els peus, sembla que estan adoptant la solució del “campi qui pugui”, pretenent nedar i guardar la roba davant l'agressió de Putin a Ucraïna, preocupats més per la “realpolitik” (els seus propis interessos polítics, econòmics i comercials) que pel respecte de la legalitat i dels valors i principis de les nostres arrels grecollatines. Per això, ens podem preguntar, finalment, si la Unió Europea vendrà l'honor, la virtut i els valors precitats per un plat de llenties (gas, petroli, blat, blat de moro i certs minerals estratègics). Si ho fa, caldrà recordar-li les paraules que Churchill va dirigir a Chamberlain, quan aquest va informar al parlament britànic de l'acord de Munic: “Us van donar a triar entre el deshonor i la guerra… vau triar el deshonor, i ara tindreu la guerra”.





Massa preguntes, a les quals caldria donar una resposta, entre la queixa i el crit dels ucraïnesos: “Ens han deixat sols!!!”.