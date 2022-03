Els rebels honrats

Gaspar Melchor de Jovellanos va ser un estadista docte, il·lustrat i honrat, preocupat de debò pel benestar dels seus compatriotes. Va ser una figura extraordinària en què caldria mirar-se per millorar el nostre present. Fa dos segles i mig va escriure una comèdia titulada El delinqüent honrat , que desborda tendresa i comprensió i que ens porta a compadir-nos d'un reu concret. L'he recordat en llegir L'art de portar la contrària (Península), llibre escrit pel professor de Psicologia nord-americana Todd Kashdan.





Importa superar pressions, posar en dubte -en la mesura del possible- l'opinió de la majoria i discrepar per les idees que es tinguin per injustes o errònies ? /@Pixabay







Per millorar el to d'una societat cal respecte als qui discrepin del sistema de creences establert i no renunciïn a raonar. No es tracta només de tolerar l'expressió d'idees oposades, sinó d'escoltar amb objectivitat i bona intenció qui s'expressi amb arguments. Cal estar sobre avís dels biaixos de confirmació (errors sistemàtics a favor del que es defensa) i de correspondència (errors per sobrevalorar els nostres i atribuir immediatament defectes als altres ). I estar, doncs, disposats a revertir les possibles percepcions errònies que s'arribin a tenir.





Com més depèn algú de l'ordre establert, menys disconformitat s'atreveix a manifestar; la qüestió és evitar pèrdues o represàlies que estan cantades. Importa superar pressions, posar en dubte -en la mesura del possible- l'opinió de la majoria i discrepar per les idees que es tinguin per injustes o errònies?





Què puc fer per viure d'acord amb els meus valors i perseverar en allò que tinc per millor? Vet aquí la rebel·lia honrada . No es recrea en l'afició per portar la contrària, però tampoc en la necessitat d'agradar i ser aplaudit. Tots estem en algun 'endogrup' (un grup amb què ens identifiquem), però això no exigeix insistir en el caràcter de forasters i desenvolupar una doble moral. Com assenyala Kashdan: “quan els rebels expressen sense embuts opinions diferents i polèmiques, els grups es tornen millors que la suma de les seves parts”.





Sempre convé la flexibilitat psicològica: Tractar els altres millor del que esperen, superar el rol que se'ns atribueix i potser sorprendre'ls. Això suposa escoltar amb la deguda atenció. Aportar energia a la conversa i, si és possible, entusiasme. I per què no, saber somriure de manera riallera, és a dir, intentant infondre goig o alegria.





Vegem dos exemples sonors d'anar a la contra ocorreguts al segle XIX: El 1847, Ignaz Semmelweis, un metge obstetra de l'Imperi Austrohongarès que va morir amb 47 anys i va ser pioner dels hàbits antisèptics, va adduir que rentar-se les mans era un mètode necessari per impedir infeccions. Però va fracassar en no aconseguir persuadir el gremi mèdic, sinó que va despertar la seva ira per la gosadia de contradir la praxi habitual. Anys després, a partir de Pasteur, es va arribar a imposar la convicció que era imprescindible també esterilitzar el material quirúrgic, per neutralitzar els gèrmens patògens.





Anem ara a Nova York, el diumenge 16 de juliol de 1854 . Elizabeth Jennings, una jove mestra negra, anava cap a l'església on tocava l'orgue. Va pujar a un tramvia tirat per cavalls. El revisor li va recordar que, segons un reglament, si un blanc ho demanava, ella s'havia de baixar del tramvia a causa del seu color. Ella va esclatar. El seu pare havia comprat la llibertat de la família (la mare havia estat esclavitzada), era una família forta en la seva voluntat de superació personal. I Elizabeth assumia amb fermesa la defensa de la seva dignitat: “Sóc una persona respectable i mai no m'havien insultat anant a l'església”, va contestar al revisor. Amb ajuda d'un policia, la van fer fora a caixes destemplades: “En la meva humil opinió, vostè és un 'mequetrefe' insolent que insulta persones honrades que van a la casa del Senyor”. Al forcejament li van embrutar el vestit i el van omplir de talls i blaus. Un advocat republicà de només 24 anys la va defensar en la demanda judicial que va enviar tramitar el seu pare, es deia Chester Arthur i va arribar a ser president dels Estats Units, entre 1881 i 1885. Va obtenir una indemnització de 250 dòlars per a la seva defensada, gairebé tant com el salari anual d'un funcionari.





El 1955, un segle després, Rosa Parks, una cosidora de 42 anys, va desobeir les normes racistes de l'estat d'Alabama i es va asseure en una de les zones reservada als blancs en un autobús. Un jove blanc es va dirigir cap al seient i li va exigir que se'l cedís. Ella es va negar. Va ser arrestada, empresonada i va haver de pagar una multa. Les protestes contra la segregació es van redoblar i van persistir més d?un any. L'any següent, la Cort Suprema dels Estats Units va declarar inconstitucional la segregació al transport.





Avui tenim aquí noves rebels honrades, activistes de l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalubta (AEB) denigrades per la fermesa del seu caràcter i assetjades per no arrugar-se a pressions oligàrquiques. Però acabaran triomfant.