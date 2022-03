El cor satisfet

Natural de Salem (territori de bruixes, a l'estat de Massachusetts), Nathaniel Hawthorne va ser un conegut novel·lista i contista de la primera meitat del segle XIX. Herman Melville li va dedicar el seu cèlebre Moby Dick , i Edgard Allan Poe va destacar la imaginació i originalitat dels seus relats.





El 1842, amb 38 anys, Nathaniel es va casar amb Sophia, una pintora de la seva mateixa ciutat. Després del casament, es van establir a Concord, a menys de 100 quilòmetres del seu Salem natal, i van començar a escriure junts uns escrits que s'acaben de publicar en espanyol per primera vegada: Diaris a la vella rectoria (Siruela).





Fulla seca en forma de cor /@Pixabay





Al cercle d'amics que tenien a la seva nova llar hi havia figures del 'transcendentalisme', com l'escriptor Ralph Waldo Emerson (de la mateixa edat que Nathaniel) i el naturalista i agrimensor Henry David Thoreau (força més jove que ells). Del primer, Lorenzo Luengo diu a la introducció que era “portaveu incansable del que la naturalesa no pot nomenar per si mateixa”. Del segon, el gran entomòleg Edward O. Wilson, mort recentment, assenyalava que el que Thoreau creia ser una guerra entre dues espècies de formigues, no era altra cosa que una incursió a la recerca d'esclaves. D'ell en diria Sophia, en aquests diaris, que era un jove “tan lleig com el pecat”, però que “la seva lletjor és del tipus honrat i agradable, i se sent molt millor que la bellesa”.





El matrimoni Hawthorne posava en valor l'objectiu de viure i gaudir , cosa que els atorgava un aire distant i espectral, però també tendre i candorós.





Així, per exemple, la sotmesa Sophia parlava que no semblava haver-hi més moviment al món que el dels nostres batecs. Com Nathaniel reconeixia que la companyia de la seva dona li generava una sensació profunda de bellesa, que el portava a mirar “tot a través de les propietats del seu esperit” i acostar-se al que veia digne d'eternitat. I enlluernat per Sophia, prosseguia: “Té un amor i un gust per les flors que ratlla en la perfecció, i sense els quals una dona és un monstre; i això és una cosa que estaria bé que els homes posseíssim, dins del possible”. Recolzat en aquesta disposició, Nathaniel confessava en intimitat que li encantava observar el desenvolupament progressiu de cada nou vegetal, fins al punt d'arribar a anotar fins i tot el creixement diari.





Tots dos sentien plaer en el simple rastellar les fulles seques i les branquetes del camí d'entrada a casa seva, una feina domèstica plena de sentit. Alhora, sentien l'enorme mal que una gelada podia causar al seu jardí i assenyalaven l'enorme patiment experimentat així pels fesols. No tenien problemes econòmics que els acuitessin, certament. També, de manera natural, es preocupaven per altres éssers vius: “I què serà dels ocells amb una pluja tan intensa com aquesta?”, els imaginaven molt desconsolats entre les gotejants fulles.





Un cop, en el silenci de la nit, van sentir de sobte “el suau i alegre trino d'un ocell procedent d'un arbre proper: era una veritable melodia, com aquelles que saluden el purpuri clarejar o es barregen amb la llum daurada del sol. Què volia dir aquell ocellet, en prorompre així en plena nit? Probablement el seu trino va sorgir al mig dels seus somnis”.





“És un veritable serafí”, arribaria a dir Sophia de Nathaniel, el seu adorat i dolcíssim marit: “El meu estimat amor m'està llegint Shakespeare en veu alta aquest hivern, i puc dir de cor que mai fins ara ho havia comprès”.





Després de llegir aquests diaris d'una parella acabada de casar, em quedo amb el cultiu conscient de la bellesa i la generositat que van desplegar, i, en definitiva, el seu anhel de gaudir de la vida fins a aconseguir un cor satisfet.