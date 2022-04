El cor del que és estrany

'És estrany' es diu d'alguna cosa o algú que sigui estrany o singular. I 'estranyar' pot significar també: enyorar o trobar a faltar; se sol dir: estranya el llit, la parella, els fills, els amics.









Al seu Diccionari de símbols , Juan Eduardo Cirlot presenta una entrada per a 'estranger'. Refereix que, a la literatura, als mites i llegendes, l' estranger sol estar destinat a substituir el que regeix o governa un lloc. És un símbol de les possibilitats d'un canvi imprevist, sovint es veu més com un perill que com una ocasió desitjable.





Com introdueix cadascun de nosaltres el que és estranger a la seva vida? Amb un rebuig obert; donant-li l'esquena; de forma bobalicona; o amb interès i sense por? Estem davant d'una qüestió que no admet ajornament, perquè la tenim davant mateix i no pas en somnis. Però és un problema soluble. Cal tornar a destacar que el moll de l'assumpte de la vida de relació és el respecte a la realitat ia les seves millors possibilitats d'evolució.





Al seu diari íntim La recerca intermitent , el dramaturg Eugène Ionesco es preguntava: “Què són els altres ? Jo els miro, els observo fixament; molts em resulten insuportables. No es tracta només de manca de caritat, és també estupidesa. Els altres no sóc jo? Les més de les vegades penso que m'estimo. Jo no m'odio. De vegades, em sembla que no em resulto simpàtic a mi mateix. No obstant, si m'odís realment, no em suportaria, em destruiria”. És una reflexió severa, pròpia del pioner del teatre de l'absurd per a qui jo sóc, alhora, jo i els altres . Els personatges es transformen, i allò que es donava per descomptat s'inverteix i sorprèn.





A la seva obra de teatre Rhinocéros ('Rinoceront'), Ionesco fa dir que el racisme és un dels grans errors del segle, i es parla de la por al contagi i de la por de ser una altra. Cap al final, el protagonista exclama: Malheur à celui qui veut conserver són originalité! (que es podria traduir com: Pobre d'aquell que intenti conservar la seva identitat!). No se sap què es perd en permetre's viure en una inconsciència universal i, així, formar arrugues del Res.





Amb orígens francesos, Eugène Ionesco (en romanès, Eugen Ionescu) va ser portat poc després de néixer a França on va viure fins als tretze anys. El seu pare va ser donat per mort durant la Primera Guerra Mundial, però en veritat no hi va participar, s'havia tornat a casar, forçant un fals divorci, i es va desinteressar dels seus fills i de la seva exdona. Ionesco va estudiar la carrera de Lletres a Romania, va fer classes en un institut i, a mitjan la Segona Guerra Mundial, es va instal·lar definitivament a París.





Va tenir una gran amistat amb el seu compatriota el gran savi Mircea Eliade. Al seu diari íntim, Ionesco reflecteix les seves preocupacions de com limitar el que és il·limitat. Trenca amb les etiquetes rígides de creient, agnòstic i ateu, i afirma que la història dels homes és divinitzable . A la recerca de consol, i en la creença que la consciència de la il·lusió confirma la seva realitat, dirà: “Temo Déu. L'estimo més al seu fill: Ell és un amic”. Pretenia entrar al cor de l'Estrany.





Amb vaivens continus d'humor i de salut, Ionesco deplorava no haver prestat adequada atenció a la gent, al seu proïsme. On és aleshores el que ja va passar?, es preguntava. Embolicat en el prec del parenostre, en aquestes pàgines distingeix entre existir i ser: “Ell no existeix, sinó que Ell és. Oh, Ell existeix per Jesús. Sí, per Jesús... Per Jesús ha entrat a l'existència”.





Mentre llegia aquest diari íntim, em va venir el record del pròleg que fa un segle, Antonio Machado va fer dels seus cèlebres Campos de Castilla . Som víctimes, deia el poeta, un doble miratge. En mirar fora i procurar penetrar en les coses, el nostre món extern es dissipa en creure que no existeix per si mateix, sinó per nosaltres. “Però si, convençuts de la íntima realitat, mirem endins, llavors tot ens sembla venir de fora, i és el nostre món interior, nosaltres mateixos, allò que s'esvaeix”.





Davant d'aquesta cruïlla, Machado proposava somiar el nostre somni, viure : “Un home atent a si mateix i procurant auscultar-se, ofega l'única veu que podria escoltar; la seva; però li atordeixen els sorolls estranys. Serem, doncs, mers espectadors del món? Però els nostres ulls estan carregats de raó, i la raó analitza i dissol”.





Res d'això ens pot deixar indiferents, ja que s'hi juga la nostra consistència com a éssers reals.