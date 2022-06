La Reina Letizia no acudeix a la final de la “Copa de la Reina”

El futbol femení s'ha guanyat a pols la seva bona situació actual i que tant home com dones s'interessin pel futbol i acudeixin als estadis per veure com la qualitat del mateix ha pujat molts sencers. El futbol que fan les jugadores d'ara no té res a envejar als dels dels seus col·legues masculins. La seva qualitat és tan gran que ha aconseguit omplir estadis, cosa que és de celebrar. Arribar a aquests nivells professionals – en econòmics encara estan molt lluny dels seus col·legues companys – ha costat molts sacrificis. Al final, l'esforç i la feina tenen la seva recompensa. Espanya compta amb grans equips femenins que no han d'enviar res als d'altres països. És la tenacitat de les dones que s'han proposat fa uns anys jugar bé, amb tècnica i preparació física.



La Copa del Rei de futbol és una de les competicions històriques, en què la seva Majestat presideix, i fa entrega del trofeu al guanyador del mateix. És impensable que es jugui una final sense la presència del Rei. És normal, lògic i respectuós pels equips que disputen la final i significa un suport a la competició ia l'esport. Ningú no dubta que això és així.



A la Copa de la Reina - futbol femení- hauria de ser el mateix. És més, caldria posar especial atenció a donar suport institucionalment a la competició pel cost que han hagut de pagar les jugadores fins arribar a la situació actual . El que podria semblar lògic en teoria, la realitat desmunta aquesta premissa. El 29 de maig passat va tenir lloc la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona i l'Sporting Club de Huelva, a l'estadi Santo Domingo d'Alcorcón, que va finalitzar amb la victòria del Barça per 6-1. Les dones del Barça van aconseguir el trofeu per tercer any.

Letizia Ortiz visita expositors ien la nauguració de la 81 edició fira llibre



Mirant el partit per TV, a la llotja es van poder apreciar absències importants: la mateixa Reina Letizia, el ministre de Cultura, el secretari d'Estat d'Esports; el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luís Rubiales, l'alcaldessa de Barcelona i algun més . Resulta xocant que amb el trofeu que porta el nom de la Reina, aquesta no hagi estat present. ¿Caldrà canviar el nom d'aquesta competició? Doncs potser sí. Ens hem posat en contacte amb la premsa de la Casa Reial per preguntar el motiu de l'absència. Pregunta que ens obliguen a fer per escrit amb la resposta “ja li contestarem per escrit”. Passat set dies, torna a trucar i contesten que encara “no tenen la resposta”. La frase “les coses de palau van a poc a poc” es compleix en aquest cas. El que passa és que els temps i les formes han canviat, i no hi ha la corona per no donar explicacions. Vist el panorama la Casa Reial ha tingut set dies per “justificar” la seva absència - ha de considerar que no ha de donar explicacions - dit la qual cosa, no vull deixar passar més dies per escriure aquest article, per explicar allò inexplicable per molt que eludeixin justificar la no presència de Letizia. Aquesta és la fórmula per donar suport a l'esport femení? Les futbolistes són de segona categoria?

Els temps han canviat, ningú ja és intocable i aquesta nova campanya de netejar la imatge de la monarquia no s'ha d'aplicar només al Rei Felip, que està treballant de valent, Cal “felicitar” la Reina de professió anterior periodista que segueix sense entendre més d'una cosa , entre elles la seva obligació d'assistir a la final de la Copa de la Reina, que a més es jugava a la Comunitat de Madrid.



Passa el mateix amb l''alcaldessa de Barcelona , que assisteix a altres partits però s'oblida de ser present en una competició d'un equip femení que porta el nom de la ciutat de la qual és alcaldessa. O l'excusa deu ser que ella no vol saber res de la monarquia? S'oblida que els equips fan esport, no política, i que li entra al sou ser present als actes, encara que no hi estigui d'acord. Encara sort que en el partit no va faltar el president del Barça, Joan Laporta, que gaudeixo de valent, com gairebé sempre.