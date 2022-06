Andalusia es tenyeix de blau i avisa Pedro Sánchez?

Solen dir els entesos que cal distingir entre les diferents eleccions i que no es poden extrapolar. Tinc seriosos dubtes que això sigui així, crec que sí que es poden treure conclusions. Les eleccions andaluses que s'han celebrat aquest diumenge havien generat molta expectativa en totes les formacions que hi concorrien, per diversos motius A més podrien suposar un reflex del que pot passar a les generals, fins i tot les municipals. Per això, els partits s'hi han abocat.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno

Al final, aquest diumenge el PP ha aconseguit un resultat històric , o més ben dit, el cap de llista Juanma Moreno ha aconseguit aquesta fita i l'inici d'un canvi de cicle polític a Andalusia, fins ara feu socialista.

S'esperaven els resultats com a termòmetre del que pot passar en les properes eleccions generals, que els populars estan reivindicant el seu avenç ja fa temps. De moment no està previst que això passi per tots els esdeveniments que espera al govern d'Espanya i perquè Pedro Sánchez no està disposat a cedir, tret que el seu soci de govern segueixi ficant més la pota fins al fons com sol ser habitual i les enquestes segueixin caient en picat.

Els resultats de les andaluses han posat de manifest que: la moderació de Moreno ha estat la clau del seu triomf . Que les disputes d'Espadas amb el sector de Susana Díaz han fet mal al partit. Que els pesos pesants de l'antic PSOE, Felipe González i Alfonso Guerra, no s'han implicat a la campanya. I que el govern de Pedro Sánchez i els seus companys de govern han fet i segueixen fent molt malament els socialistes.

Que Vox no ha aconseguit els 20 escons que esperava ia sobre, el PP no els necessita per governar, situació que n'ha alegrat molts dins i fora d'Espanya. El seu cap de llista Macarena Olona es queda a Andalusia per fer molt de soroll al Parlament Andalús , que tindrà massa vidilla.

Els dos partits sortits de Podem s'han fet una patacada, fins i tot al feu de Sánchez Gordillo han perdut ia més estan dividits. És un avís per a Yolanda Díaz?... I finalment que Ciutadans ha passat d'estar al govern a quedar-se sense representació parlamentària, malgrat que el seu paper a l'executiu andalús ha estat bo. Juan Marín és un bon polític que la ciutadania ha castigat. Sabrà aprofitar-ho el president de la Junta d'Andalusia amb un càrrec institucional?

Amb el panorama que han deixat els comicis andalusos, Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE i com a president del govern d'Espanya ha de reflexionar en profunditat sobre el que està passant, que és greu . El seu desgast pel seu govern de coalició amb Podem és evident, a més cal sumar-hi els socis parlamentaris: ERC, Bildu i les prebendes concedides a aquests partits –inclòs el PNB– que no han passat desapercebudes. S'esperava que li passessin factura. A tot això, afegir que l'equip que té més proper: Oscar López, Francesc Vallés, entre d'altres, és un veritable desastre professional. A més, a aquests dos els falta empatia i els sobra prepotència. Dos elements molt importants per als treballs que desenvolupen i que no beneficia gens el seu “cap”.

El canvi de cicle és evident a Andalusia, però el PP no s'ha de fer il·lusions en què pot governar Espanya a les properes eleccions generals perquè en política les coses poden canviar d'un dia per l'altre , i encara queda molt de temps perquè se celebrin. En qualsevol moment, el vent pot canviar de direcció. Deia l'intel·lectual Eduardo Galeano que “el poder és com un violí: es pren amb l'esquerra i es toca amb la dreta”.