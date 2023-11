Aquel Trovar reivindica a la seva nova feina la música instrumental de l'Edat Mitjana

El grup cordovès Aquel Trovar ha tornat a apostar pel format instrumental al seu nou disc. Igual que va fer a Dancerías (2022), ha optat per alineació en trio, prescindint de la veu de la soprano Delia Agúndez . La diferència és que, mentre que el llançament precedent se centrava en les músiques per acompanyar la dansa als segles XVI i XVII, en aquest que ens ocupa ha baixat encara més en el temps, recopilant peces que daten de finals del segle XII fins al XV.

Dels sons i dels instruments suposa el cinquè treball discogràfic de l'ensemble des de la formació. A banda de l'esmentat Dancerías , ha publicat Cançons de la vella Europa (2017), De Santa María (2018) i Cantar Sola (2019), tots ells amb Delia Agúndez. En aquest enregistrament han intervingut només els instruments de José Ignacio Fernández (corda polsada), Daniel Sáez Conde (corda fregada, viola de roda i carilló de campanes) i Antonio Torralba (vents).

L'obra està integrada per 27 temes de procedència molt diversa i variada, que ofereixen un tríptic sobre el gènere instrumental a l'Edat Mitjana. En una època caracteritzada pel predomini de la música vocal, les peces instrumentals estaven gairebé exclusivament associades a la dansa. El problema és que han arribat comparativament molt poques fins als nostres dies, així que Aquel Trovar planteja la reflexió sobre si els intèrprets medievals improvisaven música instrumental sobre cançons vocals conegudes per tothom

En aquest sentit, el musicòleg Adolfo Salazar defensa la tesi que la música instrumental medieval procedeix d'haver substituït les veus a la vocal per instruments ( La música a la societat europea , 1944): “La música exclusivament instrumental prové del fet de la progressiva emancipació del contrapunt vocal, després d'haver anat substituint primer una veu per una viola, després dues, més tard les tres del conjunt quan la dansa, inicialment cantada, seria ballada sense cap veu humana” . Esmenta més endavant aquest autor l'aparició al segle XIII de motets a tres veus que eren interpretats únicament per violers.

Una de les fonts per seleccionar temes utilitzada pels membres d' Aquel Trovar han estat les cançons trobadoresques, i, així, apareixen al disc versions instrumentals de peces de coneguts trobadors provençals com Marcabru, Raimbaut de Vaqueiras o la trobairitz Beatriz de Dia , així com de troveros -la designació dels trobadors a les regions del nord de França-, com Jehan Erars o el frare Moniot d'Arras. Menció a part mereix una composició de Ricard I de Plantagenet (el famós Ricard Cor de Lleó) inclosa en aquesta obra, que posa en evidència la faceta trobadoresca del monarca, si bé només han arribat fins a nosaltres dues cançons seves.

Una part important del contingut del disc està dedicat al compositor francès Guillaume de Machaut, considerat un dels principals artífexs de la revolució musical coneguda com Ars Nova , que va tenir lloc al segle XIV. També apareix una cançó de Francesco Landini, exponent de l' Ars Nova italià i compositor de més de 140 ballati, gènere de peces polifòniques com la inclosa al CD, Abbonda di virtù . Finalment, cal destacar també la presència de dues cantigues d'Alfons X, i dues obres pertanyents al Codex Faenza , un manuscrit del segle XV que conté adaptacions per a tecla de música vocal de finals del segle XIV.

La llista de pistes també conté un exemple de les molt populars formes italianes medievals saltarello i trotto, que són danses en compàs binari i moviments vius, en què se salta i es trota, com indiquen els seus noms respectius.

Dels sons i dels instruments es converteix en una reivindicació del gènere instrumental medieval que sempre es va veure eclipsat per la música vocal, i que no es va alliberar completament del paper de mer acompanyant del cant fins ben entrat al segle XVII. El disc també és un mitjà de recerca i reflexió, que planteja la relació d'aquesta música amb què és cantada. Finalment, l'obra d' Aquel Trovar és un motiu per gaudir d'unes melodies bellíssimes que contenen una càrrega emotiva i evocadora important.