Amb final feliç?

Sembla mentida tan greus negligències, però és així: un de cada tres assassinats de la banda etarra segueix sense condemna del seu autor. Juanfer Calderín ho detalla en el seu llibre Forats del sistema. Ara, el professor Rogelio Alonso ha escrit un assaig molt interessant, La derrota del vencedor (Aliança), on analitza el final d'ETA i aporta informes confidencials inèdits. Van ser derrotats per les armes, però van guanyar políticament. Es va trencar el mite de la imbatibilitat d'ETA, però els terroristes són avui homenatjats en públic per reforçar la significació política de la seva violència. Les víctimes ho van ser per una causa política. Elles i la veritat mereixen un respecte que no es dóna.





El terrorisme nacionalista d'ETA escriu el professor Alonso - no ha tingut un cost polític per al nacionalisme, però sí per les seves víctimes. Al capdavall, com ha subratllat Joseba Arregi, "el nacionalisme ha passat de governar com si ETA no existís a fer-ho com si mai hagués existit".





La legalització de Bildu, decidida pel Tribunal Constitucional i en contra del criteri del Tribunal Suprem, va entelar la imatge de la derrota batasuna que suposava el final de la violència etarra; la qual es va produir després d'aquella autorització blanquejadora. Molts passen per alt la tasca d'estigmatització de la policia i de control de l'espai públic (empenyent a l'adversari a la marginació per por i en una espiral del silenci) que s'ha anat efectuant amb pràctica impunitat. És capital aquesta idea de Rogelio Alonso: després d'analitzar la política antiterrorista de Mariano Rajoy, assenyala contradiccions que evidencien una orientació anàloga a la del seu predecessor. Així, la de desactivar la influència de les víctimes d'ETA com a grup de pressió i sufocar les seves possibles crítiques davant unes decisions polítiques contràries als interessos d'aquelles.





Un final que no ha estat en absolut exemplar i que consolida l'absència de justícia política, social i moral per unes víctimes sempre molestes. El professor Alonso denuncia la manca de voluntat política, la desídia i la deixadesa dels governs de Zapatero i Rajoy, que "han impedit que l'enorme debilitament operatiu de la banda es complementarà" en l'ordre ideològic i polític per aconseguir l'adequada victòria de les llibertats i per a un millor avenir social.