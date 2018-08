Maduro, condemnat a 18 anys de presó per corrupció

L'únic que no s'ha pronunciat és el propi condemnat a 18 anys i 3 mesos de presó per corrupció, que és Nicolás Maduro, segons el Tribunal Suprem de Justícia a l'exili, la sentència va ser emesa ahir després d'un judici lliurat en la seva absència en Bogotà.





El president condemnat, no ha respost per ara, si és certa o no l'acusació d'haver rebut de la contractista brasilera Odebrecht 50 milions de dòlars per al finançament de la seva campanya electoral a 2013.





La cobdícia de Maduro volia superar la suma del suborn del seu anterior Hugo Chávez, que havia rebut 35 milions de dòlars, segons els directius brasilers. En resum, el dany cap a la nació ha estat superior als 35.000 milions de dòlars per més d'onze obres públiques pagades i no concloses.





Els 18 anys que haurà de passar a la presó militar de Ram Verd, només per aquesta causa, li sembla poc temps al seu soci i segon en el comandament, Diosdado Cabello, qui va arribar a ironitzar en el seu programa de Veneçolana de Televisió, VTV, " no era tan greu la cosa Nicolás, 18 anys només, vas sortir mantega "va dir rient.





"Pot sortir un tribunal avui i sentenciar Maduro, però nosaltres no canviarem la nostra agenda. Poseu-vos a creure, escanyolits a l'exili. No era tan greu la cosa amb Nicolás. 18 anys res més, vas sortir mantega. Tant que va parlar Luisa Ortega Díaz ", va dir Cabello.





La fiscal a l'exili, Luisa Ortega Díaz, ha aportat prou proves per condemnar-lo per l'escàndol de Odebrecht. Aquest és el primer judici que s'entaula contra Maduro però no l'únic.





Al Tribunal Penal Internacional de La Haia hi ha altres judicis sol·licitats contra Maduro en cua que encara no s'han obert, als quals la fiscal ha aportat més de 1.500 proves addicionals sobre la violació dels drets humans i crims de lesa humanitat, pels que li donarien condemna perpètua.





Per ara, no hi ha cap institució que executi la sentència perquè totes estan dominades pel règim a excepció de l'Assemblea Nacional.





Però pels moments la primera sentència aplana el camí perquè diversos sectors actuïn de manera legal i legítima contra un mandatari que ha estat condemnat a presó. I si s'arribés a renunciar al càrrec o ser destituït llavors facilitaria la transició als que ho reemplacin a l'Executiu.





L'eventual substitut en la Presidència, segons la Constitució, Omar Barboza, president de l'Assemblea Nacional, va informar que van saber de la sentència del Tribunal Suprem de Justícia, a l'exili, que va condemnar el president Nicolás Maduro per corrupció, només per les xarxes socials .





El parlamentari es va mostrar caut i prudent en declarar sobre aquest tema i sobre l'altre error d'aquest tribunal que ordena omplir el buit de la Presidència de la República, atès que s'assenyala que Maduro ja no és el president de Veneçuela. "Hem de ser molt responsables amb les nostres decisions, perquè el que ens estem jugant és la legitimitat de l'Assemblea Nacional".





Va afegir: "No som executors de sentències. Dilluns vaig rebre el dictamen de la Consultoria Jurídica sobre el buit de poder, i només l'he informat a les dos vicepresidents de l'AN. Esperem un consens per fer-ho públic ".





En relació amb la condemna al mandatari nacional va destacar que usaran el contingut del dictamen per recolzar i aprofundir les investigacions sobre la constructora Odebrecht que es duen a terme a la Comissió de Contraloría.





"Lamentablement a Veneçuela no hi ha Estat de Dret i són sentències que no són executables, però és un senyal important de la voluntat de combatre la corrupció i anem a assabentar-nos millor dels seus detalls", va dir Barboza.