Les forces de seguretat han d'arrestar Maduro

El president Nicolás Maduro ja hauria d'estar a la presó per corrupte i altres delictes, però no hi ha qui, per ara, li posi els ganxos i li llegeixi els seus drets, perquè a Veneçuela no hi ha un estat de dret sinó de facto.





Ahir l'Assemblea Nacional va ordenar a les forces de seguretat aturar el mandatari segons sentència dictada pel Tribunal Suprem de Justícia en l'exili que el condemna a 18 anys i 3 mesos de presó i pagar una multa de 35 milions de dòlars pel suborn amb la brasilera Odebrecht.





El diputat Joan Guaidó, cap de la fracció unitària de l'Assemblea Nacional, va ser clar: "Nicolás Maduro va haver d'haver fet de dia a la presó, va tenir ja que estar pres, per nomenar magistrats del TSJ de forma il·legal, per abandó del càrrec, per delictes de lesa humanitat i per participar en fets de corrupció durant la seva campanya presidencial en el cas de Odebrecht ".





I va comparar el seu cas amb els expresidents el brasiler Lula Da Silva, el panameny Ricardo Martinelli i el peruà Alejandro Toledo qui estan a la presó per "haver robat als seus països", va afegir el diputat.





"Per què no està pres Nicolás Maduro? No ho està per la mateixa causa que el judici es va haver de fer a Colòmbia i la mateixa causa que té avui pres al nostre líder Leopoldo López, al diputat Joan Requesens i manté a l'exili a molts altres. La raó és que a Veneçuela no hi ha Estat de dret ".





Guaidó va fer una crida a les forces de seguretat formades pel Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional, Sebin, al Cos d'Investigacions Científiques, Penals i Criminalísticas, CICPC ia la Força Armada Nacional a posar-se del costat de la Constitució, del dolor del poble que passa fam i de la sentència dictada pel Tribunal Suprem de Justícia i detinguin a Maduro, principal responsable del desfalc a la nació.





"Cal iniciar un debat per coordinar i decidir quin és el següent pas que s'ha de fer, ja sigui escollir un govern de transició o una altra mesura i si ha de designar-la Assemblea Nacional. Cal una consulta a la ciutadania o si ha de assignar el Tribunal Suprem de Justícia a l'exili, perquè no es tracta de nomenar una, dues o tres persones perquè governin, sinó que s'ha d'assignar a algú que en realitat pugui governar i que després no hagi de sortir exiliat del país ".





També va assegurar que el dia d'ahir el valent poble de veneçolà va exercir el seu dret a protestar com l'atur nacional contra "el 'paquetazo' vermell" de Maduro, va dir que s'ha de continuar la ruta per reunificar i reconstruir la pressió popular i institucional.





"S'ha de pressionar a través de protestes perquè les forces públiques de seguretat i de justícia es posin del costat dels veneçolans i portin a Nicolás Maduro a la presó", afegeix Guaidó.





Per ara hi ha un mantell de silenci a les forces de seguretat, i els pocs que s'han manifestat estan presos. Hi ha uns 200 oficials a la presó, tot just la punta del cabdell d'un exèrcit silenciós que està esperant el tret per actuar.





"Cal dir amb molta responsabilitat que no hi ha solucions màgiques, no hi ha una vareta que ens ajudi a treure d'una Maduro de la presidència i col·locar a una altra persona, perquè actualment Nicolás Maduro no exerceix com a president, sinó que exerceix com a dictador, per això és important convocar tots els sectors polítics, econòmics i socials del país per definir el camí de la transició", conclou Guaidó.