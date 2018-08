Veneçuela exporta més malalties que petroli

Ara Veneçuela exporta més malalties i refugiats que petroli, un d'ells és el xarampió amb 4.272 casos confirmats, una malaltia eradicada i tornada a sorgir, segons l'exministre de Salut, José Felix Oletta, les alertes han de ser escoltades pel mandatari Nicolás Maduro , encara que no vulgui i es tapi les orelles.





El metge internista Oletta i epidemiòleg ha ofert avui una roda de premsa a la Comissió Delegada de l'Assemblea Nacional, acompanyat d'un grup de metges i la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Veneçuela, Ana Rosario Contreras, que fa més de dos mesos a l'atur, reclamant millores salarials.





Oletta és un metge al que li agrada mostrar el context en què es desenvolupa la crisi hospitalària. El règim de Nicolás Maduro va decidir eliminar les estadístiques de les malalties i causes de defuncions dels registres oficials del Ministeri de Sanitat per ocultar la gravetat de l'emergència sanitària.





"Estem vivint una situació inèdita que es correspon amb una situació política complexa per l'acumulació d'una sèrie de problemes que en l'àrea de la salut es remunten a l'últim semestre de l'any 2013, en malalties extremadament sensibles en pacients oncològics", ha detallat.





Va explicar que per als anys 2014 i 2015 la situació es va fer més crítica, incrementant-se el nombre de pacients que van patir les limitacions per no poder tenir accés lliure als medicaments essencials.





Quatre anys després "hem arribat a una situació extremadament complexa, que no solament es produeix per la manca d'entrades, vacunes i medicaments essencials, sinó més enllà de la protecció de la població".





Va esmentar la reaparició de malalties que estaven controlades com el cas de la diftèria, que després de 24 anys al país registra dos anys consecutius d'aquesta malaltia, que s'ha cobrat la vida de més de 160 ciutadans en la seva majoria nens.





L'especialista va revelar que actualment tenim 4.272 casos de xarampió confirmats, dels quals representen aquest any quatre vegades a les que vam estar l'any 2017, el que col·loca en perill les fites continentals d'aquesta malaltia.





"Veneçuela a hores d'ara té un 70 per cent dels casos de xarampió del continent. Avui exportem aquesta malaltia a Colòmbia, Brasil, Equador i Perú", va afirmar el metge.





Oletta va explicar que, simultàniament, el país ha patit un empobriment progressiu que significa una situació extrema de la situació política on tenim actualment conflictivitat, pèrdua del valor de la moneda i una situació nutricional que afecta tota la població, particularment a nens, embarassades i ancians.





Ha indicat que a això se suma la diàspora massiva i induïda i produïda per aquesta situació, que afecta els grups professionals que "tenim responsabilitat en l'assistència dels pacients".