Dues guerreres veneçolanes premiades per la BBC

La política María Corina Machado i la periodista Valentina Quintero van ser les dues veneçolanes distingides per la BBC de Londres entre les 100 dones més influents del món en la seva edició de 2018.





La primera va ser per la seva vigorosa lluita pel rescat de la llibertat i la democràcia a Veneçuela i la segona per la seva incansable treball per donar a conèixer les meravelles turístiques del país. Aquesta llista reconeix a les dones inspiradores i influents de tot el món per destacar el seu treball en els més variats escenaris.





María Corina a seques, com se l'anomena a l'arena polític, va agrair la distinció al seu Twitter: "Quin honor acompanyar aquestes 99 dones extraordinàries amb experiències tan diverses i inspiradores especialment, la meva amiga Valentina Quintero @valendeviaje, qui transmet al món les meravelles d Veneçuela. A cada veneçolana: no hi ha censura que ens silenciï. Parlem amb força, fem la diferència! ".









Vam fer l'intent de localitzar a Valentina però estava de viatge a l'interior del país i no hi havia connexió telefònica. La companyia telefònica nacional, la Cantv, se situa en l'última escala d'eficiència. El seu accés d'internet està per terra, en el nivell 2 de velocitat quan els altres països competeixen en el 4-G.





María Corina és un fenomen polític a Veneçuela. Els seus col·legues d'altres forces polítiques no acaben d'assimilar-la per les seves postures radicals enfront de com sortir de Nicolás Maduro. És com la pedreta a la sabata que molesta al caminar. Però ella no dosifica la seva posició ni dóna el seu braç a tòrcer.





Valentina Quintero és la periodista que ha donat a conèixer les belleses de Veneçuela. Ella ha visitat cada racó i cada posada de la geografia nacional. Ningú ha promocionat tant al país com les seves cròniques. Ni tan sols el Ministeri de Turisme ha fet pel país tant com ella sola.

Valentina també ha denunciat la depredació ambiental per part dels organismes oficials. L'última denúncia té a veure amb el que passa en el denominat Arc Miner en l'estat Bolívar, al sud de Veneçuela.





Les imatges que ha pres en el seu recorregut pel parc nacional Canaima, on es troba el Salt Angel, el més alt del món, de la zona devastada per les empreses mineres s'adonen del crim ambiental comès per la febre de l'or i l'únic responsable és Nicolás Maduro, el mandat constitucionalment acaba el proper 10 de gener.