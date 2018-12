L'home: rostre i fantasma

En el seu assaig 'La sociología del cuerpo' (Siruela), l'antropòleg francès David Le Breton insisteix que l'existència és, sobretot, corporal. I qualifica el cos com un membre supernumerari de l'home, que produeix significat. D'aquesta manera, l'home seria un fantasma del cos que busca el seu 'secret perdut'.





No he pogut per menys que recordar el llibre de Julián Marías 'Antropología metafísica', on el filòsof espanyol remarcava que el cos "funciona com una singular abreviatura de la realitat personal en la seva integritat". El cos, prosseguia, es concentra a la cara; "Centre d'organització de tota corporeïtat". Al seu torn, la cara abreuja i resumeix en els ulls el que és la persona. En els ulls "es concentra i refugia la personalitat".





Sinònim de cara és cara, veu que procedeix de 'rostrum': el bec de les aus, el musell d'un animal. Marías destacava que la cara és proa: mostra l'avanç de l'ésser humà cap al seu futur biogràfic. Mentre viu, l'ésser humà -a diferència d'un mineral- no està fixat, ni donat del tot. Està esdevenint.





Julián Marías, que veia l'home com una 'naturalesa en expansió', destacava que gràcies a la cara, la persona és visible, i per això cal dissimular quan es pretén amagar-la. Aquestes observacions són bàsiques, al meu entendre, per orientar-se de forma adequada en les relacions humanes.





Per la seva banda, David Le Breton -qui va escriure fa uns anys un elogi del caminar, veient-ho com una oportunitat per degustar la vida amb plaer- reitera en aquest nou escrit que el cos és el resultat d'una elaboració social. Per tant, que el que s'anomena 'realitat objectiva' del cos es correspon amb una construcció teòrica. Tan personal és el secret del cos, abans al·ludit, que François Cheng s'ha referit que "tots els crims violen la carn de les seves víctimes i les priven de la seva pròpia mort"; l'odi és reductor d'arrel, i és brutal per més ideològic que es vista per justificar-se.





Per la seva banda, el nostre cos somatitza els nostres problemes i així es generen malalties, sempre particulars. No és l'organisme el que està malalt, conclou Le Breton, "sinó la persona en la singularitat, també de la seva història en un entorn social i cultural".