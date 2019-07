La doble moral de Pep Guardiola

"La indignació moral és l'estratègia tipus per dotar l'idiota de dignitat", deia el geni Herbert Marshall McLuhan. Aquesta frase es podria aplicar tranquil·lament, des del meu punt de vista -altres pensaran el contrari- al milionari en diners Pep Guàrdia, l'home de la doble moral, que de tant en tant és notícia per les seves declaracions en defensa de les llibertats, la justícia , els presos i els "exiliats", sempre a Espanya, però que està a sou -més de 18 milions d'euros- d'un xeic dels Emirats Àrabs Units -propietari del Manchester City-, on hi ha tantes llibertats que la gent només obre la boca per menjar o beure.





Aquest cap de setmana Guardiola concedia una entrevista a un dels diaris de capçalera de l'independentisme. Després de parlar de futbol, com no podia ser d'altra manera, van entrar en el tema polític. El Pep és el defensor dels drets dels presos polítics catalans i així ho manifesta cada vegada que l'entrevisten, faltaria més.





"Els drets fonamentals estan per sobre de qualsevol altra cosa", afirmava l'entrenador del Manchester City per regle seguit dir: "Per a mi la decepció d'aquests temps és la manca d'altura política de l'Estat, que és qui té el poder d'aplicar el 155 i no som ningú. Ells tenen la força ".









Guardiola està ofès per moltes coses que han succeït: "la corrupció dels ERO d'Andalusia; que des de les clavegueres de l'Estat es van inventar el "compte corrent" a l'estranger de Xavier Trias -que per cert, finalment Trias va reconèixer que va ser beneficiari d'un "trust" familiar administrat per l'entitat de banca RBS Coutts de Suïssa i que Guardiola sembla no "conèixer" -. En cap moment, el de Sant Pedor manifesta estar ofès per l'escàndol de la família Pujol, el 3% del Govern convergent, al Palau de la Música etc. Són coses de país ...





En un dels acte de suport al referèndum en què ha intervingut Guardiola deia: "Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món a que ens donin suport en la defensa dels drets avui amenaçats. És més, va denunciar "abusos d'un Estat autoritari". No obstant això no va tenir cap inconvenient a manifestar al seu dia que "Qatar és sens dubte el país del món islàmic més obert, més occidental, sinó no li haguessin donat el Mundial, a més Qatar és un lloc molt segur, on els ciutadans tenen llibertat" ¿Compra de vots per fer-se amb la competició? Això sembla entendre la justícia, que està investigant el tema dels suborns. Sobre això, ni una sola paraula.





L'últim informe d'Amnistia Internacional sobre els Emirats Àrabs Units parla d'un Govern que restringeix la llibertat d'expressió utilitzant lleis antiterroristes que li "permet" detenir, jutjar i empresonar persones crítiques amb el règim. També informa Amnistia de la detenció d'homes per vestir de forma femenina. I la prohibició de sindicats.





Els drets dels treballadors a Qatar s'estan comprovant en la construcció dels estadis del Mundial 2022, on els obrers són de països asiàtics i que viuen en condicions miserables. Alguns els cataloguen com els esclaus del segle XXI.





L'any passat, la Fundació per a la Democràcia Internacional denunciava que més de 2.000 nepalesos havien mort -no sabem quant han augmentat aquest any- en la construcció dels estadis i els centres de convencions a Qatar, encara que la Confederació Sindical Internacional (ITUC) calcula que la xifra es pot elevar a més de 4.000 persones les que poden morir.





Qatar 2022 passarà a la història del futbol com el mundial de la sang, per la mort dels "esclaus" en un país on els diners sobra, però falten drets humans, democràcia i llibertat. Els que han posat les mans se les han omplert de dòlars i s'han tapat el nas i els ulls; no oblidaran que les seves mans també estan tacades de sang.





Sobre aquests temes, l'abanderat de les llibertats, Pep Guardiola, "el bé pagat" no parla. Deia Voltaire que "Els que creuen que els diners ho fa tot, acaben fent tot per diners". La doble moral de Guardiola és realment indignant.