Un governador afanyat

Jorge Fernández Díaz (1950), que va ser cinc anys ministre de l'Interior amb Rajoy, sempre es va sentir com un 'jove polític amb moltes aspiracions'. De nen (ho va ser en l'època de Franco) va mostrar 'vocació' política sabent de memòria els noms dels ministres, "i fins i tot el dels governadors civils o directors generals"; així ho confessa en el seu recent llibre 'Cada dia té el seu afany' (Península). Amb 29 anys, sent ja enginyer industrial i inspector de treball per oposició, va passar a ser delegat de Treball a la ciutat comtal, on va negociar les primeres transferències en matèria laboral a la Generalitat presidida per Tarradellas. Va ser nomenat governador civil d'Astúries i després ho va ser de Barcelona. Ja era admirador de López-Bravo i de Fraga ( "escrivia llibres a velocitat supersònica, donava conferències a mansalva i, literalment, no parava"). Compte en aquestes pàgines que entre 1981 i 1982, sent governador civil de Barcelona, li van anar a veure "diverses vegades el prestigiós economista Fabià Estapé i el seu deixeble predilecte, Ernest Lluch, per parlar-me del conegut com a 'cas Banca Catalana' i perquè informés directament al Govern ". No obstant això, la querella no arribaria a produir-se fins a 1984. Quan va esclatar el cas, Pujol ha acusat d''indignes' i immorals als seus adversaris. Es va produir una agressió a Raimon Obiols i "moltes coses que estan succeint ara ja s'estaven assajant llavors, encara a escala reduïda".





Home afable que aprecia la importància de les relacions personals en política, sempre guarda un alt grau d'opacitat i grisor. També en esmentar seu pas fugaç pel CDS de Suárez, del què va ser per "no compartir determinades decisions polítiques"; sense més. Apunta fòbies i rebutjos, però no els remata; així amb Alejo Vidal Quadras. Amb 40 anys va anar a passar un mes als Estats Units, i a Las Vegas va iniciar un procés de conversió en la línia de l'Opus Dei. Ara pot dir que "la lleialtat personal només es pot veure superada per la consciència". Ha superat un càncer hepàtic i un infart de miocardi.





Sent ministre va ser gravat sense saber-ho en el mateix ministeri i gairebé dos anys després van aparèixer manipulades en el diari de Roures aquestes gravacions comprometedores. Un escàndol inaudit utilitzat a fons pels separatistes. Tampoc d'això aclareix res. El comissari Villarejo, al fons. Un succés increïble, penós, vergonyós.