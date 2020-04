El Cartel de los Soles a l'objectiu

No m'imagino a Nicolás Maduro, 57 anys, desfullant la margarida, ni comptant les ratlletes a les parets d'una cel·la, ni immolant-se com un màrtir de la revolució chavista. El veig més aviat negociant un exili daurat en algun dels pocs països aliats que li queda per anar-se'n sense bitllet de retorn.





Potser s'està prenent massa temps per decidir-se després que la justícia dels Estats Units li va assignar una recompensa de 15 milions de dòlars per la seva captura al costat d'altres 13 alts jerarques del seu tren ministerial sota els càrrecs de narcoterrorisme.





Han passat pocs dies des que es va publicar la cartelera dels més buscats amb un ultimàtum inexorable (primer pas) i el tirà ja no pot dormir tranquil. Qualsevol de les seves més íntims, dels seus cercles o entorn presidencial o dels seus anells de seguretat podria trair-mentre avancen el tic-tac, les pressions i les noves sancions.









El tirà ja no confia ni en la seva pròpia ombra mentre creix la repressió contra el president interí Juan Guaidó, el seu cercle i l'oposició. Mentre pugui s'aferra al poder o dóna una aparença que no està passant res. Però en el fons està debilitat i colpejat.





La seva por és acabar com el panameny Manuel Noriega, Pablo Escobar o "El Chapo" Guzmán. Els Estats Units i la presidència de Guaidó li han donat l'última oportunitat de sortir pacíficament però es triga molt a decidir-se.





A l'usurpador de la Presidència veneçolana, ara identificat com el capo del Cartel de los Soles, no li queda gens bé fer-se la víctima o un màrtir de l'imperialisme ianqui perquè sent hereu d'Hugo Chávez no ha sabut heretar el seu lideratge a la regió. Durant la bonança petroliera dels esquerrans i els grups terroristes el van adular per rebre regals a canvi de vots i propaganda i ara pocs es recorden de retribuir.





Per completar l'ofensiva contra el tirà tenim que el govern dels EUA també va proposar el "Marc per a la Transició Democràtica" i va llançar el "operatiu aeronaval" al Carib per combatre el tràfic de drogues.





Tant la cartelera dels més buscats com el marc de transició (Consell d'Estat i eleccions) i l'operació aeronaval són les tres accions proposades pels EUA que busquen voltar i posar al tirà contra les cordes en plena pandèmia del coronavirus.





És difícil que pugui lliurar-se com ho ha va fer l'any passat. La tenalla s'ha anat ajustant i les femelles també s'han anat estrenyent cada vegada més fort pel que no li queda més remei que anar-se'n per les bones perquè per les males l'aixecament popular està a punt d'esclatar i l'hi cobraria de manera implacable.





I no ho veig amb un tràgic final perquè es provocaria una onada de violència interminable. En el fons és molt covard i no li agradaria que el associïn amb un bany de sang.





Aquesta oportunitat que li donen les forces democràtiques de sortir amb vida d'aquesta tragèdia que ell mateix ha creat, és l'última després d'haver assaltat el poder amb trampes en la falsa elecció de maig de 2018. No hi ha més possibilitat ni diners per a sostenir-se, la dictadura no té futur, i no hi ha temps a perdre. Després serà pitjor. És millor sortir per la porta del darrere que amb els peus per davant.