CatalunyaPress T'INFORMA

Les mesures per intentar frenar el rebrots del coronavirus són cada vegada més severes, sobretot veient com està creixent dia rere dia el nombre de contagiats a Espanya . Ara, s'imposa la prohibició de fumar en públic si no hi ha distància de seguretat. Galícia ha obert la veda i diverses autonomies van pel mateix camí . A més, ja s'estan començant a adoptar les primeres mesures de prevenció per intentar garantir la seguretat dels nostres menors a l'hora de tornar a l'escola.





També hem informat de l'comunicat de diverses societats científiques que en el qual adverteixen que si no es prenen mesures urgents, la sanitat entrarà en col·lapse en un curt espai de temps .









D'altra banda, es mantenen les dubtes sobre l'actuació de el govern xinès en els inicis de la pandèmia. Els indicis que es va ocultar informació al món són cada vegada més evidents. I seguint en l'àmbit internacional, a Itàlia se sotmetrà a un test PCR a tots els viatgers que procedeixin d'Espanya per controlar els riscos. D'altra banda, s'ha agreugen les conseqüències de l'explosió al port de Beirut. Ara, s'ha sabut que part dels edificis històrics de la ciutat poden desaparèixer .









Pel que fa als tribunals, la família de Jordi Pujol intenta defensar-se de les acusacions de la Fiscalia assegurat que mai han estat una organització criminal i que són jutjats simplement pel seu cognom.









En l'àmbit més local, la Guàrdia Urbana de Badalona usarà un dron per intentar controlar les ocupacions d'habitatges en el municipi , tot i que també es farà servir per a altres coses.









I, pel que fa a l'esport, el Barça ja es troba concentrat a Lisboa per a la disputa de la fase definitiva de la Champions. El seu primer rival, el Bayern, un dels grans favorits.





Pel que fa a la pàgina de successos, el dia ens ha deparat 2 esdeveniment tràgics. El primer, la mort de tres excursionistes espanyols a Suïssa , mentre un altre està desaparegut. I, a Tarragona, un agricultor ha mort al bolcar el tractor amb el qual estava treballant.





La notícia curiosa del dia es pot veure en un vídeo i l'ha protagonitzat un boxejador italià que, després colpejar un mosso i intentar robar el cotxe camuflat en el qual es desplaçava, ha estat detingut. A aquesta s'uneix la informació de què el popular presentador Jorge Javier Vázquez no ha aconseguit lliurar-se de Hisenda i li tocarà pargar una sanció per intentar fer trampes.





Un dia més us hem informat amb les novetats que aquest dia ha deparat. No deixeu de seguir ben informats amb nosaltres demà.