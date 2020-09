Democràcia sense D?

Es pot mantenir la democràcia si se li treu la 'de'? No és una basta pregunta. Fixem-nos-hi: quan perd la 'de', democràcia es converteix en 'emocracia', el poder de les emocions; ja és una altra cosa. Aquesta imatge és de Ayaan Hirsi Ali, escriptora somali que va ser diputada al Parlament holandès, que és combativa contra l'opressió a les dones i que ara resideix als Estats Units. En el seu recent llibre 'La neoinquisición' (Deusto), l'assagista xilè-alemany Axel Kaiser refereix que l'origen d'aquesta expressió es va donar en una xerrada amistosa.













No es tracta tampoc d'una simple ocurrència, simbolitza un factor decisiu en la decadència cultural que ens inunda. En efecte, avui dia ens enfrontem de nou a una oberta renúncia a l'ús de la raó i a la necessitat d'argumentar de manera correcta. Tot es vol basar en un 'perquè sí' que, per descomptat, menysprea qualsevol altra justificació.





A "un ambient carregat d'irracionalisme relativista" resulta impossible entendre, ni comunicar-se amb respecte per la realitat; i això és clau. Certament és desolador. Doncs bé, amb tot això cal bregar, 'perquè sí', per tirar endavant en democràcia i amb llibertat.





Està perduda la partida? Aquesta és una pregunta que es produeix des del desànim i quan no se sap bé què fer per combatre una tendència que sembla imparable. No puc per menys que girar la vista cap a Descartes, qui postulava "distingir la veritat de la falsedat, per veure clar en les meves accions i caminar amb seguretat en la vida", i percebia amb claredat com de feble és enjudiciar a la lleugera i sense fonament.





Ens trobem de cara amb la pretesa 'correcció política' i la seva consegüent tergiversació de significats; a l'empara d'una neollengua amb la qual ofendre i, en canvi, mostrar-se ofesos. Una espitllera des d'on es dispara a mansalva és la moral de tribu, sempre tancada a 'els altres' i que permet el culte a l'odi i la ignorància, mentre que promou polítiques identitàries (1 gregarisme sense marge per a la discrepància, amb uniformes fanàtics).





Entre els 'ismes' que es conreen i postulen com justos i necessaris estan el victimisme i el narcisisme. De manera inusitada, el món universitari contribueix al que Kaiser denomina "una cultura divisiva i moralment histèrica", i que prefereixo anomenar millor sectària i puritana. Aquesta incoherència amb les arrels universitàries produeix desprestigi i desesperança. Un detall anecdòtic que explica l'autor xilè-alemany és la resistència que hi va haver en la facultat de Dret de la universitat de Harvard a ensenyar el delicte de violació, per ser massa traumàtic per als estudiants.





Quan es parla de l'opressió 'inconscient' que exerceix la dona blanca cap a la negra, poc més queda per dir. No interessen els fets. El ressentiment és obligat i 'va per barris'. La distorsió de qualsevol gest és automàtica, està assegurada. Hi ha forces obscurantistes que decreten la seva absoluta superioritat moral i que busquen imposar-se com sigui. Axel Kaiser formula aquest fenomen amb el terme de Neoinquisició.





Slavoj Zizek, un comunista heterodox eslovè, ha denunciat que la suposada correcció política perpetua de manera oculta el racisme. Hi ha en marxa un atac en tota regla. No va dirigit només contra el que significa Occident. En efecte, encara no fa dos anys que la universitat d'Accra, capital de Ghana, va retirar, a proposta d'uns professors, una estàtua de Gandhi per haver-se referit una vegada, quan era jove i mai després, de manera despectiva sobre els negres sud-africans. Aquesta retirada es va vendre com la victòria de la dignitat dels negres i reivindicació d'una necessària autoestima. Així, un estudiant va afegir el seu alleujament per l'acció, ja que aquesta estàtua "ens recordava contínuament fins a quin punt ens considerem inferiors". Emocions acomplexades i distorsionades.