Pedro Sánchez, un pinotxo amb el nas de cera

Si finalment s'aproven els pressupostos generals per al proper any, i tot sembla indicar que serà així, passaran a la història. No pel seu contingut, sinó per la forma en què s'hauran aconseguit i els artífexs dels mateixos, dos socis "prioritaris".









Porten mesos parlant de la importància que té comptar amb els pressupostos de l'exercici vinent: són necessaris, la UE els demana, la ciutadania els necessita i les circumstàncies pandèmiques també. Això és el que s'ha venut, és cert. Amb aquests arguments i les pressions dels bolivarians de l'executiu PSOE Unides Podem, Pedro Sánchez, president del govern i secretari general dels socialistes espanyols ha d'acceptar el que diu el del "moñete": pactar amb les formacions que van fer possible la seva elecció , és a dir, els que Iglesias diu els partits de la investidura, sí o sí. No vol a Ciutadans ni en pintura. És un demòcrata de tom i llom, que es diu.





Cal recordar que l'elecció de president al Congrés va ser per majoria simple en segona votació, amb els suports dels 120 diputats socialistes, els 35 d'Unides Podem, els 6 de el PNB, els 2 de Més País, l'únic de Compromís, 1 de Nova Canària, 1 del BNG i 1 de Terol Hi.





En contra van votar els 88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciutadans, 8 de JunsXCat, 2 de Navarra Suma, 2 de la CUP, 1 de Coalició Canària, 1 de Fòrum d'Astúries i 1 del Partit Regionalista de Cantàbria. Van resultar fonamentals les abstencions dels 13 representants d'ERC i els 5 d'EH Bildu. Va ser el marge més curt registrat a la història de la democràcia.





Els republicans i Bildu, que es van abstenir per no fer enfadar massa a la seva parròquia, han tret un bon rèdit del seu "suport" a Sánchez i Iglesias. No perden ocasió per seguir traient profit, fins i tot en plena emergència nacional en què es troba aquest país de regnes de taifes.





La situació de cessions de Pedro Sánchez, amb la intermediació "imprescindible" del bolivarià Iglesias, ha arribat a tal punt en els últims mesos --tema del castellà que no serà llengua vehicular, la llei Celaá i el tracte als presos etarres, més el que encara no es coneix-- han fet que el clima s'escalfi fins i tot dins el propi partit socialista, on veterans socialistes i barons diuen públicament que els produeix nàusees el pacte amb Bildu. A altres en canvi no els fa fàstic i hi estan d'acord: PSC, socialistes de les Balears i navarresos. La resta dels barons callen, no es pronuncien en públic, però sí en privat i no estan molt contents amb el seu company de Moncloa.





Per si no n'hi hagués prou, el secretari general de Sortu (que forma part de la coalició 'abertzale'), Arkaitz Rodríguez, ha reconegut que la seva formació va "a Madrid a tombar definitivament el règim en benefici de les majories dels pobles". No pot ser més clar. I diu Pablo Iglesias que aquest partit és soci prioritari? Cap a on va el PSOE? A la divisió també a Espanya com ha passat a Catalunya? Això sembla.





Les hemeroteques estan plenes de les declaracions de Sánchez afirmant que "amb Bildu no se'n recorda res", Des d'aquestes afirmacions només han passat deu mesos. Algú va dir que "un home val pel que compleix, no pel que promet". Doncs sembla que és així ...





L'actitud del president del govern no justifica el pacte amb Bildu quan té a la seva disposició a Ciutadans, un partit que no compta a les seves files amb gent que té les mans tacades de sang. Estic d'acord, sempre ho he defensat, que els partits abertzales formin part de la política activa, que estiguin representats en les institucions perquè els voten i estem en una democràcia però una altra cosa ben diferent és que siguin socis "prioritaris", que a més treuen profit dels seus vots. Això no ho hauria de fer Pedro Sánchez ja que no és socialista, i tampoc ètic. Deia Victor Hugo que "entre un govern que ho fa malament i un poble que ho consent, hi ha una certa complicitat vergonyosa". També queda clara la passivitat de la societat.





Deia Henry Ford que "el fracàs és una gran oportunitat per començar una altra vegada amb intel·ligència". Això hauria de fer el president Sánchez, si no vol carregar-se a un partit centenari.