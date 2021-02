El respecte agredit

És possible combatre amb èxit l'afició corrosiva a menysprear, que avui corre desbocada per qualsevol espai públic? Respondre aquesta pregunta ha mogut Arthur C. Brooks a escriure l'assaig 'Estimeu els vostres enemics' (editat per Elba en format electrònic). Es tracta d'una qüestió merament moral o és també una qüestió política? La veritat és que tot està imbricat.





Arthur C. Brooks / arthurbrooks.com





Brooks es va doctorar en Anàlisi de polítiques públiques i dirigeix Seminaris de Comunicació donats a Membres de Congrés dels Estats Units. Té vivències directes i contundents del present deteriorament de les formes de respecte cap als altres; en particular, el produït entre la classe dirigent. Pèssims exemples que, per toscs que siguin, són molt nocius; no n'hi ha prou amb dir-se, parodiant al dramaturg de segle XVII Francisco de Rojas Zorrilla: 'de l'expresident Trump baix, cap', o que 'entre babaus camina el joc'. Més enllà de tot embolic, Brooks no renuncia a establir jardins a la Terra.





En un estil característic del món anglosaxó, afirma que les opinions polítiques són com el nas: no hi ha dos iguals, però tothom té un. És el reconeixement previ del respecte degut cap als que, amb totes les seves diferències, comparteixen la condició humana. Brooks aposta per potenciar el capital social pont (el resultat d'incloure als que no formen part del nostre bàndol concret). Es tracta d'abraçar la diversitat i acoblar cervells. Es tracta de sintonitzar i connectar com a éssers humans, sense afició malsana per menysprear. Es tracta, per tant, de conrear l'amabilitat i transmetre bona voluntat, mostres d'un caràcter sòlid i segur; cosa que és propi de qui sap dubtar i qüestionar tota creença.





Sembla ser que avui la tendència política s'ha convertit en el factor que més divideix la societat nord-americana, no és el racial ni el religiós; hi ha una discòrdia aferrissada que va en totes dues direccions. S'ha disparat el nombre de odiadors automàtics, amb un alt grau d'addicció i una major dedicació a l'assetjament i la destrucció. Es fa necessari desintoxicar-se de política. Brown proposa algunes regles per a això: No deixar-se manipular pels poderosos; saber desconnectar i escapar de la bombolla en què ens trobem instal·lats; tractar els altres amb deferència i sense perdre les formes; discrepar, quan correspongui, amb millors i més acurats arguments; i defugir els debats estèrils. Ell les resumeix en una recepta elemental que permet discursos constructius: Més estimar i menys menysprear.





Se'ns empeny, sense parar, cap a opinions binàries extremes, exemptes de matisos, sense tolerància ni comprensió; a confinar-en una sitja ideològica. Molts es neguen a tenir la mínima relació respectuosa amb els que sostinguin punts de vista oposats als seus. En consentir l'exigència d'ira i repugnància cap a l'enemic que alguns mitjans transmeten, s'obeeix al criteri ideològic que condueix a enfrontar-se als altres, sense fre, desinhibits de cas per creuar línies abans prohibides.





Diu Arthur Brooks que, si es vol mantenir una societat lliure i democràtica, es requereix "el cultiu i la pràctica de les virtuts de la humilitat intel·lectual, l'obertura de mires i, sobretot, l'amor a la veritat". És obvi, però no només això. Tot i que puguem tenir raó en aquest o aquell assumpte, "dialogar seriosa i respectuosament amb les persones de les que es discrepa ens permetrà comprendre més a fons la veritat i aguditzarà la nostra capacitat per defensar-la". Per tal motiu, "tots hem d'intentar dialogar des del respecte amb gent que posi en dubte les nostres idees".





Quan els republicans integristes acusen els progressistes d'odiar a Déu i als Estats Units, els valors que esgrimeixen deixen de ser dons per ser armes; igual que quan van a el drama de l'avortament per denunciar 'assassins de nadons'. Els demòcrates progressistes fan el mateix quan, per exemple, acusen l'Organització Nacional del Rifle (CNRA) de importar més les armes de foc que els nens, sense considerar el possible dret a l'autodefensa.





Què proposa Brooks? Abordar les qüestions i els debats sense desqualificacions severes, tendir ponts a la comprensió real dels punts de vista oposats. A partir d'una posició de serenitat, analitzar qualsevol argument. I des d'aquí buscar consens.





Mirem al nostre país, els odiadors actius no ja en la política parlamentària sinó als campus universitaris. En alguns d'aquests es permet la fatxenderia i es vulnera el dret a expressar-se i el deure de raonar; matons i exaltats poden amenaçar i agredir al seu aire a altres companys. S'apropien dels espais públics, com una acció patriòtica i moral. Així s'obre el pas a la desraó, el fanatisme i l'opressió. Guardar silenci és ser còmplices.