Les pantalles i el desenvolupament intel·lectual

Després d'haver fet una ullada panoràmica sobre l'ús i abús de les pantalles i d'haver analitzat les conseqüències nocives sobre els resultats escolars, avui ens centrarem en els efectes nocius per al desenvolupament intel·lectual dels nens, dels adolescents i dels joves. Aquesta qüestió és abordada per M. Desmurget en el capítol 6 ( "Développement: l'Intelligence, première victime") del seu assaig "La fabriqui du crétin digital".





Imatge d'arxiu (CP)

Per a aquest neurocientífic francès, les pantalles no permeten els tres pilars fonamentals del desenvolupament intel·lectual (la primera víctima de les pantalles) de tot nen, provocant efectes negatius i indesitjables sobre les interaccions humanes, el desenvolupament del llenguatge i la concentració.

Les pantalles i les interaccions humanes

El nadó, quan arriba a aquest món, no és una tabula rasa, sinó que posseeix un bagatge de potencialitats o capacitats immadures (o, com es diria avui, un programa de funcionament mínim), que han de ser desenvolupades i madurades. Per això, són absolutament necessàries les interaccions socials amb els éssers humans més propers (pares i germans, principalment). Ara bé, si el seu ecosistema no li proporciona, en els primers anys de vida ( "període sensible", durant el qual el cervell gaudeix de plasticitat i mal·leabilitat), els estímuls necessaris, tant en quantitat com en qualitat, les seves potencialitats no desenvoluparan o es desenvoluparan malament. I, després, serà molt difícil o impossible esmenar les deficiències i recuperar el temps i les oportunitats perdudes.

Segons les conclusions de nombroses investigacions, com més temps passen els nens (i també els adolescents i els joves) amb els seus mòbils, els seus televisions, els seus ordinadors, els seus tauletes, les seves consoles, etc., més són alterats, tant en quantitat com en qualitat, els intercanvis i les interaccions intrafamiliars. Es pot dir el mateix dels pares: com més temps estan enganxats a les pantalles, de menys temps disposen per dedicar-lo els seus fills. Aquestes dues constatacions no tindrien importància, si les pantalles proporcionaran al cervell dels seus fills una alimentació adequada i amb fonament, amb un valor nutritiu igual o superior a la subministrada per les relacions amb éssers humans (pares, germans). Però no és el cas.

En efecte, perquè els contactes i les relacions en l'ecosistema pròxim de l'infant siguin productius i eficaços, és necessària la presència física dels seus pares i germans, i no una presència humana a través de les pantalles. El descobriment de les "neurones mirall" (finals de s. XX) ha demostrat que aquestes neurones són més sensibles i reaccionen millor davant la presència de l'ésser humà que davant la imatge indirecta del mateix ésser humà en una pantalla. Per això, el nen comprèn, aprèn, utilitza i reté millor les informacions proporcionades per un ésser de carn i os que per un vídeo d'aquest ésser. Per això ha d'afavorir i mimar les interaccions humanes intrafamiliars en detriment de les pantalles, ja que s'aprèn més i millor pel que es veu i se sent en el món real que pel que es diu i se sent en una pantalla.

Les pantalles i el desenvolupament del llenguatge

El llenguatge és el que ens fa éssers humans, és la frontera que ens separa dels animals. Gràcies a ell, podem pensar, comunicar-nos, adquirir coneixements i madurar intel·lectualment. Per això, hi ha una relació molt estreta entre el desenvolupament del llenguatge i el nivell de capacitat intel·lectual (cf. ut supra). Des del punt de vista històric, la humanitat ha desenvolupat, perfeccionat i enriquit progressivament aquests sistemes de signes anomenats llengües naturals. I, de la mateixa manera, el nadó arriba a adquirir, de mica en mica i en molt poc temps, el domini adequat de la llengua materna, que li permet interactuar lingüísticament per verbalitzar les seves necessitats i participar socialment. Ara bé, és tal la complexitat d'una llengua que el seu aprenentatge no acaba mai: des del bressol fins a la tomba, sempre podem i hem de millorar les nostres competències lingüístiques.

No obstant això, des de fa algun temps, el procés d'adquisició lingüística per part de nens, adolescents, joves i fins i tot adults sembla frenat o descuidat o dificultat. I, entre els culpables potencials (reducció de les hores d'ensenyament, reformes educatives discutibles, degradació de la formació de professorat, etc.), segons el Sr. Desmurget, es troben també les pantalles. L'ús desenfrenat de les pantalles recreatives disminueix, en quantitat i en qualitat, els intercanvis lingüístics intrafamiliars, base i fonament de la maduració lingüística de l'infant i del seu desenvolupament intel·lectual. En efecte, al llarg d'un dia, un nen pot escoltar, en el seu entorn humà, unes 925 paraules a l'hora. No obstant això, quan la tele està encesa, escolta només 155 (un 85% menys). Per això, per M. Desmurget, l'humà no pot ser reemplaçat per les pantalles, la ineficàcia en l'aprenentatge lingüístic ha estat provada experimental i teòricament (cf. "neurones mirall", ut supra).

En el camp de les adquisicions lingüístiques, les pantalles actuen també molt negativament, precisament, en dos aspectes. D'una banda, alteren a la baixa tant el volum com la qualitat dels vitals intercanvis lingüístics precoços. I, d'altra banda, obstaculitzen l'aprenentatge de l'expressió-comprensió oral, així com el trànsit i l'entrada en el món de la comunicació escrita (lectura i expressió escrita). Amb les pantalles, aquests aprenentatges són més laboriosos i lents, més parcials i més superficials que els que s'adquireixen en el context de la vida real. Perquè un nen desplegament les seves capacitats lingüístiques i adquireixi la seva llengua materna, no té necessitat de pantalles. Del que té necessitat és que es parli amb ell, que se li estimuli perquè utilitzi el verb per nomenar i narrar el que veu, el que sent, el que viu, el que vol ... que se li expliquin o llegeixin històries, que se li convidi a llegir, etc.

Les pantalles i la concentració

Sense la capacitat de concentració o d'atenció, no hi ha manera de mobilitzar i orientar el pensament cap a un objectiu concret, i aconseguir-ho. Ara bé, les joves generacions, submergides contínuament en un ecosistema de pantalles, amb continguts diversos i il·limitats, estan permanentment sol·licitades i bombardejades per aquestes i, llavors, la concentració és impossible; a més, el funcionament cognitiu és pertorbat i les capacitats intel·lectuals es relaxen.

S'ha de precisar que el cervell humà no ha estat concebut ni dissenyat per a un bombardeig exogen tan continu. I, per això, les multi-pantalles tenen un impacte tan perjudicial sobre la necessària concentració, durant períodes de temps prolongats, per dur a terme qualsevol empresa o assolir objectius concrets: l'adquisició de coneixements, la competència lectora o escriptural, l'èxit escolar , etc., per posar només alguns exemples.

Menys pantalles i més relacions humanes

Davant el saqueig intel·lectual constant de les pantalles i davant els efectes nocius produïts per elles (mals resultats escolars, deficient desenvolupament cognitiu, problemes de salut), les pantalles són vistes per M. Desmurget com una agressió silenciosa en benefici d'alguns (els empresaris de les noves tecnologies) i en detriment de gairebé tots (tant nens, adolescents i joves com a adults). En efecte, des de la més tendra edat, amb la degradació i empobriment de les nostres capacitats cognitives i lingüístiques i amb la nostra incapacitat per concentrar-nos, s'està donant forma a uns ciutadans "gamma", descrits per Aldous Huxley, a "Un món feliç", com uns éssers sense esperit crític, sense llenguatge, sense pensament i contents amb la seva sort; uns éssers "desempoderats", esclavitzats i convertits en éssers irracionals.