El marcatge social i la brutalitat

Fa trenta anys, Antoni Asunción, director general d'Institucions Penitenciàries, va convocar al seu despatx a Manuel Avilés, que era llavors sotsdirector d'una presó alacantina. En el seu llibre 'De presons, putes i pistoles' (Ed. Alrevés), Avilés compte que el polític valencià li va dir: "Busquem un home jove, intel·ligent, amb certa experiència carcerària, que no s'espanti fàcilment, amb capacitat verbal i de relació, sense moltes càrregues familiars ". Li proposava passar a dirigir la presó alabesa de Nanclares de l'Oca. L'elegit es va sincerar i li va dir que era un funcionari de la pila, que no tenia ni idea de què anomenaven 'problema basc'. Però va acceptar. Era un tipus llançat, segur de si. Temps després, es diria: "Crec que m'he ficat en un embolic de tres parells de collons. Qui em manaria, cony, amb el tranquil que vivia jo? ". Havia de avançar-se als esdeveniments i preveure qualsevol desastre.













Avilés tenia al seu càrrec uns 650 presos, dels quals cinquanta-tants eren etarres condemnats per delictes propis de la seva banda, és a dir, per pegar tirs al clatell i per posar bombes en els baixos dels cotxes. Aquests formaven un grup compacte i se'ls tenia per 'tous'.





El 17 d'octubre de 1991, amb tres atemptats a Madrid, la banda assassina va acabar amb la vida d'una persona (deixant orfes a cinc nens, i vídua a una dona), va deixar ferits d'extrema gravetat a dos germans i va mutilar a la nena Irene Villa i la seva mare Maria Jesús.





Totes les víctimes de terrorisme, de la classe que sigui, tenen nom i cognoms, una història i una dignitat. Gràcies a COVITE els podem situar al portal mapadelterror.com , el primer memorial en línia que tenim a Espanya. 'El col·lectiu' de Nanclares no va brindar amb cava ni va comprar caviar, hi va haver silenci, caps farinetes i mirades a terra, evitant la d'Avilés. Aquests tios tenen por, es va dir, el que encara no he esbrinat és a què. Són a més una banda de tafaners, els rumors, les maledicències i el chivateo estan a l'ordre del dia. Tenen pànic a que ningú conegui la seva postura discrepant. El problema és l'enorme control social que tenen, un nus difícil de desembolicar.





Avilés tenia clar que en aquest món ningú fa un pas sense sentir-se recolzat per altres: "Un expulsat no té la menor capacitat de canviar res, és com un leprós bíblic, ningú vol acostar-se a ell". Vostès no entenen el nostre món, li va dir un d'ells, però el director Avilés, al marge del marc mental etarra, li va contestar: "Nosaltres, encara que no siguem bascos, tenim ulls i orelles i fins a una mica d'intel·ligència". Els bandits eren conscients, però, que aquell director tenia molt poc a veure amb els que abans havien conegut.





En aquesta crònica novel·lada de la seva estada a Nanclares de l'Oca, Avilés diu amb tota franquesa que una presó és un laboratori de conductes en què, com a director, "pots ser sant Francesc d'Assís o el doctor Mengele, o una barreja de tots dos ; respectar els drets i alhora observar, veure els punts flacs i entrar per aquí a l'intern ". I mai es va oblidar del que li va dir una gitana que li maleïa en un locutori: som llops de la mateixa ventrada.





"Bona tarda, Juan Lorenzo (Lasa Mitxelena, Txiquierdi) -dic amb suavitat, mentre veig la seva cara de sorpresa per la meva entrada. En persona no ús mai els seus 'noms de guerra' o els sobrenoms amb què se'ls coneix a la banda i fora d'ella. Sempre el nom propi o el cognom-. Puc passar? ".





Es van gravar unes converses privades, en els locutoris de la presó, en què presos de la banda terrorista condemnaven els atemptats indiscriminats que tenien a nens com a víctimes. I el mateix Avilés va anar a Madrid a lliurar-li en mà a Asunción les cintes. Es van fer públiques a la SER, a les dues de la matinada del 2 de desembre de 1991. Van tenir una repercussió mundial, va ser un fet important per derrotar la banda criminal.





"Tens -es va dir a Avilés- una diana dibuixada al front i una altra al clatell. Si aconseguissin pegar-te dos tirs, per a ells seria l'assoliment de segle ". No va trigar a saber-se què tres etarres presos, en un altre lloc, i dos etarres advocats van planejar i van ordenar assassinar a Manuel Avilés. Aquest tenia molt clar el marcatge amb que els advocats del conglomerat etarra retenien als seus 'defensats'. Qui no seguia rigorosament les seves directrius, deia, "qui addueix estar malalt per no sortir a veure'ls quan en diuen, qui no secunda les vagues de fam programades a cada poc per la banda per donar el rebombori, etcètera" quedava marcat i amenaçat amb brutalitat.





Avilés i Assumpció van saber veure els gestos de distanciament que es donaven i els van aprofitar amb resolució "per aprofundir en l'esquerda oberta". De tot això ha de quedar constància.