Concerto 1700 grava les cantates de maduresa de Domenico Scarlatti

A diferència del seu pare Alessandro, Domenico Scarlatti és més recordat per la música instrumental que per les obres vocals. Així, mentre que el progenitor ha deixat per a la posteritat més d'un centenar d'òperes i unes 750 cantates, al seu fill el coneixem especialment per les més de 550 sonates que va compondre. Tot i això, Domenico Scarlatti també té un gruix d'obra cantada, i aquest aspecte de la seva creació és el que aborda la nova gravació discogràfica de l'ensemble Concerto 1700 , en concret, les cantates de cambra.

Alguna vegada s'ha dit que la cantata és a l'òpera el que el motet a la missa, és a dir, un espai de proves perquè el compositor experimenti amb els elements que més endavant aplicarà als gèneres de dimensions més grans. La cantata i la sonata es cultiven a la cambra, davant d'un públic reduït, mentre que l'òpera està destinada a grans audiències. Alessandro Scarlatti es considera el cim de la cantata a sol, ja que amb ell arriba als cims d'emoció més alts, fins al punt que hi ha qui considera que aquesta forma ideal de música de cambra va morir amb ell. La veritat és que, al Barroc tardà, per influència de la música instrumental, la música vocal cedeix en termes d'expressivitat a canvi d'una demostració de tècnica més gran. Alessandro va establir a Nàpols la tradició de la composició de cantates, i el seu exemple va ser seguit per noms importants, com els de Bononcini, Pollaroli, Ziani, Gasparini, Mancini, Lotti i Caldara. Per descomptat, també va influir en la carrera professional del seu fill Domenico.

Nascut a Nàpols a l'octubre de 1685, el 1701 comença a treballar per a la Capella Reial napolitana sota la direcció del seu pare. Després de viatjar i viure a diferents llocs d'Europa, el 1719 el trobem a Lisboa, com a mestre de clau de la infanta Bàrbara de Bragança, i el 1729 es trasllada a Espanya quan ella contrau matrimoni amb el príncep hereu espanyol, Ferran. L'última etapa de la seva vida, entre el 1733 i la seva mort ocorreguda el 1757, la passa a la cort de Madrid al servei dels reis. Domenico va compondre al voltant de cinquanta cantates i, precisament, les quatre seleccionades per Concerto 1700 al disc estan escrites a l'època espanyola del compositor.

Les peces pertanyen a una col·lecció que guarda la Biblioteca Nacional de Viena, i estan escrites per a soprano, dos violins i continu. Ana Vieira Leite ha aportat la seva veu a l'enregistrament, que a més ha comptat amb els violins de Daniel Pinteño -director de la formació- i Fumiko Morie , així com amb Ester Domingo al violoncel, Pablo Zapico interpretant instruments de cordes polsada i Ignacio Prego al clau.

Encara que no hi ha absoluta certesa sobre això, és força probable que aquestes cantates fossin escrites per ser interpretades pel famós castrat Farinelli, que per aquella mateixa època vivia a Espanya i, igual que Domenico, estava al servei del rei Ferran VI doncs, entre altres ocupacions, va exercir de director del Colosseu del Bon Retiro, a Madrid, i del d'Aranjuez. Com s'indica al llibret del disc, la de Farinelli s'ajustava a la veu per a la qual estaven escrites aquestes quatre peces.

Es tracta d'un altre interessant treball de Concerto 1700, un conjunt que ha centrat la seva activitat professional en patrimoni musical oblidat, i que, a la línia d' Amorosi Accenti , ja ens va redescobrir la grandesa de les cantades de José de Torres i de les cantates sacres d'Antonio Literes.