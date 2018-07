Des de fa nou mesos els veneçolans viuen un infern amb la hiperinflació desfermada i descontrolada. La contradicció entre la pujada vertiginosa i inaturable dels preus cada 24 hores i el salari estancat torna boig fins al més ric de la terra.





Per donar una idea d'aquesta bogeria, la inflació a Veneçuela assolir un rècord de 46.305% en els 12 mesos fins al juny, segons dades difoses aquest dilluns per l'Assemblea Nacional, dominada per l'oposició.





El mesurament del Parlament és l'única que li segueix la pista a la hiperinflació que travessa el país petrolier per primera vegada en la seva història, ja que el Banc Central va deixar de donar dades sobre la variació de preus des de fa tres anys.





Segons l'informe de l'Assemblea Nacional, la inflació es va accelerar al juny i els preus de mitjana van augmentar un 128,4%, la major variació mensual en el que va d'any. Al maig va ser de 110,1%.





Les dades no subministren informes comparatius anuals causa de que el mesurament va iniciar l'any passat.





L'alça és encara més gran al juny en els preus dels aliments, amb un augment de 183%, per un fort impacte en la població, sobretot en la pobra (el 87%) que no té per cobrir les seves necessitats bàsiques i que és majoria segons sondejos elaborats per un grup d'universitats.





El règim de Maduro ha fracassat en resoldre la greu crisi econòmica que té als veneçolans sumits en la misèria. Ha llançat un nou con monetari per esborrar els tres zeros que li avergonyeixen, però aquest no ha pogut entrar en circulació en el mercat perquè els nous bitllets no han arribat als bancs que van haver de demanar una pròrroga de tres mesos per adaptar-se al nou sistema , però el govern només va permetre diferir dos mesos.





Per l'1 d'agost tampoc podrà entrar en vigor la nova moneda sense els tres zeros perquè els bancs no han rebut els nous bitllets del Banc Central de Veneçuela.





Les agències bancàries tampoc estan donant diners en efectiu als usuaris que han de conformar-se amb el pagament amb la targeta de dèbit o crèdit plàstic. Però no tota la població està bancaritzada i exigeix el pagament en efectiu com el servei de transport o la venda ambulant dels 'bachaqueros'. I per efectuar els pagaments cal portar sacs i carretons de bitllets.





Un quilo de cafè està costant 24 milions de bolívars i un quilo de carn de res 6 milions i mig, mentre el canvi paral·lel està en 3.500.000 bolívars per dòlar. Encara és barat viure a Veneçuela però per al que rep remeses o pagaments en divises, que és el 26% de la població. La resta passa gana i menja una sola vegada al dia, i de vegades cada dos dies, segons estudis universitaris.





Per compensar la caiguda de l'ingrés, Maduro que no reconeix la terrible tragèdia per ser el culpable, ha pujat ja quatre vegades el salari en el que va d'any, l'últim dels quals va ser de 103% però als soldats de les casernes va ser major de 2.400% per que no ho enderroquessin.





El salari mínim actual és 1,50 dòlar i en tot just un mes ha patit una caiguda de 68%, estimen els economistes. La projecció de la hiperinflació aquest any passarà de 200.000%, una mica terrible que cap butxaca és capaç de suportar.