Menjar sa, conscient i a gust

Fa més de dos segles, el reboster francès Nicholas Appert va desenvolupar 'l'art de conservar durant anys totes les substàncies animals i vegetals'. A partir de l'envasament es formarien les indústries conserveres. Nicholas Appert va arribar a ser premiat per la República Francesa per aconseguir subministrar menjar en bon estat als exèrcits napoleònics. No va trigar l'anglès Peter Durand a patentar les llaunes de conserva, si bé l'explicació científica arribaria mig segle més tard: amb Louis Pasteur i el seu procediment de pasteurització. Els avenços sempre arriben tard per a molts éssers humans, d'antuvi per als avantpassats. Molts no ho tenen en compte.





Leo 'Dieta y meditación' (Siruela), llibre de Madonna Gauding que ens proposa captar la bellesa dels aliments i el plaer sensual de menjar, i que atenguem al so, el color, l'olor i el sabor del que ens envolta. Parla de l'art de menjar prou a poc a poc i prestar atenció al que estem fent. Més enllà d'automatismes, és una crida a concentrar-se en el moment 'present', de cadascun i del nostre voltant. Evitar l'ansietat i la ingesta emocional de la fam dolorosa. Una dieta conscient repel·leix el menjar ràpid. Cal considerar que el no estar connectats amb les nostres sensacions, i amb el nostre cos, impedeix l'accés dels senyals de sacietat, el que ens porta a menjar molt més del necessari i promou l'obesitat. El plaer pot anar de la mà amb la fam fisiològica, però no amb l'emocional.









Es tracta d'establir una relació sana amb el cos (sempre imbricat amb la ment), amb l'aliment i amb el propi acte de menjar, per a això es postulen aliments sans, frescos i apetitosos. Recomanacions de Gauding són: ser meticulós lector de l'etiquetatge dels productes que consumim; procurar productes integrals, sense additius ni substàncies químiques; menjar menys carn vermella i més pollastre i peix: "No cal ser vegetarià per menjar de forma sana".





El saber popular diu millor sol que mal acompanyat. També amb el menjar. Però menjar amb bona companyia permet temperar el nostre ritme, conversar al voltant d'una taula, escoltar i ser escoltat. "Delectar-se en la sensació de veure't estimat i acceptat tal com ets". Aquesta és una possibilitat irrenunciable: Menjar sa, conscient, a gust i molt millor si s'està 'ben acompanyat'.