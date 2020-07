Catalunyapress T'INFORMA

Hola, què tal el vostre dimarts? El nostre molt mogut.





Està creixent la preocupació pel rebrot a l'Hospitalet causa de la proximitat amb la ciutat i Barcelona. I per això, el Procicat recomana mesures restrictives en els barris de l'Hospitalet afectats pel rebrot de Covid-19.





A més, Quim Torra ja ha signat un decret llei per poder confinar Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, que hauran de retrocedir cap a un confinament més dur aquesta mitjanit.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha considerat que la decisió del Govern d'implantar mesures de confinament més estrictes a Lleida no envaeix les competències de la Generalitat, tot i que ha recordat que cal respectar les decisions judicials.









Amb tants rebrots, el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha vist obligat a començar a estudiar la possibilitat d'una nova declaració de l'estat d'alarma. Sobretot pels casos de Catalunya i Aragó, que aquest dimarts estan centrant el focus d'atenció mediàtica.









La crisi de la Covid-19 afecta tota la població, però és evident que algunes persones es troben en una situació més vulnerable. Per pal·liar el sofriment d'algunes famílies, la Creu Roja ha estat més activa que mai.





La institució calcula que ha atès les necessitats més bàsiques de fins a 400.000 persones durant la pandèmia. Com a punt positiu, la col·laboració ciutadana ha estat molt notable en els últims mesos.





Molts sectors s'han vist afectats pel Covid-19, especialment en la temporada d'estiu. Aquest ha estat el cas d'un casal de Sant Cugat de Vallès que s'ha suspès, ja que una de les monitores ha donat positiu en coronavirus.





En el pla social, aquest dimarts ha estat un dia de feina. A primera hora del matí, a les 6.00 h, els Mossos han detingut dos presumptes terroristes algerians al barri de la Barceloneta de Barcelona.









I això ha estat tan sols el principi. Una dona ha estat degollada en un habitatge de la rambla de Raval de Barcelona. Totes les hipotesis policials apunten que es tractaria d'un atac de violència masclista, i la seva parella ja ha estat detinguda.





I ara ens traslladem a Colmenar (Madrid), on s'ha ha precintat un local d'oci de la ciutat per no complir amb els aforaments, després de diversos avisos de la Policia Local. La policia ha decidit precintar-lo durant sis mesos. A veure si n'aprenen!









D'altra banda, cada vegada sembla més difícil que els treballadors de Nissan i l'empresa arribin a un acord. Avui mateix, Nissan ha anunciat que no veu una "solució viable" per a la seva planta i que, si les negociacions no funcionen, hauran de continuar amb el tancament.









En l'àmbit polític, el protagonista d'aquest dimarts a Catalunya ha estat Roger Torrent, president de Parlament de Catalunya, després de ser espiat a través del seu telèfonmòbil. Davant d'aquest fet, Torrent no ha trigat a fer declaracions, i ha assegurat que "a l'Estat espanyol s'espia a rivals polítics". Quin embolic!









Mentrestant, la monarquia també s'ha pronunciat i ha parlat del periodisme i els periodistes. Quina il·lusió, per fi som notícia! El Rei Felip VI ha volgut mostrar el seu suport a la llibertat de premsa i la tasca que estan fent els mitjans de comunicació durant la pandèmia.













Us interessarà saber també que el 2100, a la Unió Europea hi haurà menys de dues persones en edat laboral per cada persona major de 65 anys. La que ens espera!









Seguint amb temes de salut, un nou estudi informa que és molt probable que la pandèmia de coronavirus provoqui que les morts per VIH, tuberculosi i malària augmentin considerablement en algunes regions del món.

















Fins demà!