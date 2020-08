CatalunyaPress T'INFORMA

Els assumptes que envolten la pandèmia segueixen centrant l'interès en tot el món. Per això hem explicat que dels més de 20 milions de persones contagiades per la Covid-19, més de 12 milions ja han aconseguit superar la malaltia , tot i que 740.000 han mort. Precisament per intentar reduir la taxa de transmissió a Catalunya, la Generalitat inicia una campanya de cribratge massiu en aquells llocs en què el virus sembla estar més actiu. Tot i que la xifra de contagiats tendeix a disminuir, la de morts segueix en augment a Catalunya . I a Espanya, el nombre de contagiats augmenta en més de 1.600.









I cada vegada sembla més evident que a Espanya s'haguessin pogut fer les coses molts millor. Prova d'això és que és el país que pitjor coordinació entre el públic i el privat ha demostrat en la lluita contra la pandèmia. I, entre altres conseqüències, la crisi sanitària ha tingut uns efectes molt negatius sobre els joves espanyols i el nombre de 'ninis' ha crescut en els últims mesos . D'altra banda, Amnistia Internacional ha donat a conèixer el nom de 7 joves activistes que lluiten contra el virus i pels drets de col·lectius com les dones o el LGTBI.









I un altre dels sectors que a Espanya més afectat s'ha vist per la pandèmia ha estat el de la restauració, que ha fet que 43.000 bars i restaurants, el 16% de l'total dels negocis de restauració, no hagin pogut obrir encara les seves portes .









També hem destacat el que ve succeint en el món de el futbol, on el nombre de positius per coronavirus estan creixent a mesura que els clubs tornen a la feina i s'està convertint en un seriós problema.









Continua en el centre de la informació política l'embolic de Podem amb els tribunals. Diversos dels membres del partit morat han sortit a criticar l'actuació del jutge encarregat del cas, mentre que des de l'oposició, el PP exigeix la assumpció de responsabilitats i les dimissions oportunes .









Encara en el món polític, s'ha produït la tradicional audiència estiuenca entre el rei Felip VI i el president del Govern central , Pedro Sánchez, al Palau de Marivent de Mallorca, on ha seguit el mutisme sobre el parador de Joan Carles I.









I per si tinguéssim poc problemes, el 'pitjor enemic' de les vacances, el mosquit tigre, no para de créixer a Espanya . Amb el molestes i doloroses que poden arribar a ser les seves picades, ara hi ha un 70% més que l'any passat.









També hem informat d'una rectificació necessària, la de la campanya de la tornada a l'escola d'El Corte Inglés, que tants comentaris desqualificants havia aixecat a les xarxes socials.









En l'escena internacional, per fi el candidat demòcrata a la presidència nord-americana, Joe Biden, ha triat la persona que ocuparà la vicepresidència si aconsegueix derrotar Donald Trump . Es tracta de la senadora Kamala Harris.









També hem comptat les queixes dels Mossos d'Esquadra que se senten abandonats per l'administració ja que el material que han d'usar per al seu treball està obsolet, quan no directament inutilitzable.









A més, el Banc d'Espanya ha publicat un informe en què assenyala que podria ser 'rendible' avançar la jubilació als 63 anys , ja que això disminuiria els diners que percep cada persona.









En el capítol de successos, us hem informat que la policia ha detingut diverses persones pel enviament de pastilles d'amfetamines a les Illes Canàries pel simple ficat de el paquet postal.

Un altre succés, en aquest cas una tragèdia, ha passat en una platja de Girona, on un home ha mort ofegat. Amb aquest, ja són 18 les persones ofegades aquesta estiu a les platges catalanes. I, a més, un home ha estat detingut per intentar agredir sexualment una amiga de la seva filla .





I això és tot per avui. Us esperem demà amb tota la informació del dia.