Violette en un abisme

Nascuda el 1907, l'escriptora francesa Violeta Leduc va rebre amb emoció els ànims de Simone de Beauvoir i de Maurici Sachs perquè escrivís més i publiqués les seves obres: "vaig sentir que em fonia de felicitat i de tristesa. El desitjava sense atrevir-me a confessar ", diria anys després. Però qui li va publicar la seva primera novel·la seria Albert Camus; va ser a l'editorial Gallimard i quan a ella li faltava poc per complir 40 anys. El 1964 va quedar finalista del premi Goncourt amb el seu llibre de memòries La bastarda (Capità Swing), el qual va tenir un gran èxit de vendes. Violeta Leduc va morir el 1972, amb 65 anys d'edat.









Com de costum, no tracte de fer aquí la ressenya convencional del llibre que tinc entre mans. Qui m'interessa és l'autora i no per la seva manifesta opció sexual: enfocada a el gènere femení i als homes homosexuals. El que pretenc és acostar-me a la persona de Violeta Leduc, a algunes de les seves claus.





Simone de Beauvoir diu en el pròleg de La bastarda que no havia nascut d'una parella, sinó de dos sexes: "A través de les idees picades per la seva mare, es va conèixer des del principi com un sexe maleït, amenaçat pels mascles".





Va dir ser la filla no reconeguda d'un senyoret. El seu entranyable àvia Fidéline, l'única que va conèixer, va morir amb 53 anys, quan ella tenia només 9. Tots els seus éssers estimats es confonen amb una tombarella simètrica: "Qui és Violeta Leduc? La besàvia de la seva besàvia ". A l'venir a el món, dirà, va fer "el jurament de tenir la passió de l'impossible". Recorda la seva mare i la seva àvia com intel·ligents i amb personalitat, que, aniquilades ambdues als vint anys, "volen combatre la mala sort arreglant a una nena" que se sentia infeliç, avergonyida i desesperançada.





La seva relació amb el menjar en aquella llar sense homes queda retratada amb aquest paràgraf: "No tens gana. Hauries de tenir gana. Cal tenir gana. Si no menges et posaràs malalta com ell, si no menges no sortiràs, si no menges et moriràs. Pateixo i faig patir la meva falta de gana. La meva mare té l'obsessió de la tuberculosi ". Més endavant, especifica, amb una anàlisi trist i angoixant, la seva pròpia obsessió induïda: "Hauré viscut en l'obsessió dels aliments. La meva mare va acarnissar a la seva filla, al seu fill i la seva néta per por de l'avenir. Si es declara una malaltia o una simple grip, el demà està en perill. La meva mare hi haurà viscut, m'haurà ensenyat a viure amb la por del demà. No menjar el millor que es pot és córrer a la perdició ". El trastorn d'un seriós desajustament.





Fora de casa, afirmava, vacil·lava i tenia por de tot. Per rematada: "La meva mare em il·lustrava sobre la lletjor de la vida. Cada matí m'oferia un terrible regal: el de la desconfiança i la sospita. Tots els homes eren uns canalles, cap home tenia cor ". Invocant a la seva mare, Berthe, escriu: "jo era el teu marit abans de la teva casament" (amb un altre home que no era el seu pare).





Es qüestionava el sentit variable de l'edat: "Què farsa és un certificat de naixement. Jo tenia cent vuitanta anys quan una alumna assassinava una sonata al Parvulari, tenia catorze quan rebia una carta de la meva mare, i disset quan l'alumna còmplice lliscava la carta de Hermine a la màniga de la meva uniforme ".





Violeta Leduc rememorava els menyspreus patits de nena per ser filla 'il·legítima', un martiri: "Si els bastards són monstres, són també abismes de tendresa". Les seves primeres relacions sexuals amb Isabelle són descrites aquí de forma explícita, amb fruïció i detall, amb poesia; en cada porus de la seva pell s'obria una flor i li feia mal no haver tingut llavors un vocabulari més ric amb el qual expressar-se en les arts amatòries.





Es considerava a si mateixa com a molt lenta per comprendre, fins i tot arribarà a dir que: "Jo no entenia ni tractava d'entendre". Va arribar a casar-se amb Gabriel, amic íntim gai (no empra aquest terme), amb 'set d'un matrimoni exprés en un western' i després d'una exigent petició a la seva mare d'assessorament. El cercle d'una inseguretat sense pal·liatius.





Un mapa entrellaçat d'actituds masculinitzades i feminitzades amb Gabriel, Maurici, Hermine, realment incòmodes, pertorbadores i torturants per a tots ells; incloent humiliacions recíproques.





Acabem amb dues frases reveladores de la nostra autora sobre els homosexuals. Part, en la primera, d'una cosa que es diu: que aquests "abusen de les dones que estan boges per ells. Pitjor per a elles, pitjor per a mi ".





I la segona: "Un homosexual és un feix de nostàlgies. Somia amb el que no ha tingut "; per descomptat que no és una característica exclusiva d'ells, potser es tracti d'un abisme de tendresa, com Violeta va encertar també a descriure. Un afany insondable, immens.