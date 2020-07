Catalunyapress T'INFORMA

És dimarts, el dia on el refranyer ens aconsella que "ni et casis ni t'embarquis". Però allà cadascú amb la seva vida !. Perquè nosaltres a informar-te de com està el pati.













A Catalunya sembla que ens governen els més llestos perquè Salut ha implementat un protocol on dóna altes a asimptomàtics sense fer-los una PCR de Covid-19 . El cas és que al Ministeri de Sanitat s'han donat més que compte i els segueixen la pista de prop.













Pel que fa a la vacuna, tot són bones noves. Organismes de salut espanyols creuen que "la vacuna eficaç i segura podria estar abans de dos anys" . A més la OMS creu que els avenços en la vacuna d'Oxford són "bones notícies" però avisa que el camí serà "llarg" . Així que una de freda i una de calenta.













Potser una de les pitjors notícies, d'aquest dimarts, sigui un estudi de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Verge Macarena, on afirmen, que els sanitaris poden patir problemes de salut mental derivats de la pandèmia . En tota "guerra-pandèmia" hi ha més víctimes col·laterals de les que alguns compten.













Sobre la "taula de diàleg" tot va sobre un partit de tennis. Com sempre !. Ara l'Estat diu que qui ha de decidir si es fa i com és la Generalitat. I des de Catalunya, el president de Parlament ha tornat a insistir que es celebri, "com més aviat possible" . Així que avís a navegants perquè viurem uns setmanes de "marejar la perdiu".

















A Europa hi ha hagut acord. Per fi! i t'hem preparat un mini-resum en 4 claus . Com a conseqüència d'això, ara al Govern li toca explicar tots els detalls i convocarà per a finals d'aquest mes de juliol una reunió de presidents autonómics. La cosa promet, perquè els presidents autonòmics, volen saber cadascú "que li pertoca". I como vagi això, així ens anirà a tots.

















Aquí cadascú de vegades va a la seva i a la que salta. Aquest dimarts el president, García-Page, li ha llançat "un tirito" al president Quim Torra a compte de la Corona. Concretament li ha dit " que no vol les lliçons de Torra sobre el Rei mentre no es pronunciï sobre Pujol ". Aquí hi ha per a tothom.









Des de l'àmbit econòmic el president d'Agbar, Àngel Simon, ha defensat, aquest dimarts que cal ampliar l'abast de l'contracte social " amb la participació de tots per contribuir a una recuperació sostenible, sense deixar ningú enrere ", davant la crisi del coronavirus i altres reptes, com l'emergència climàtica. "

















I sense deixar el pla econòmic, els rebrots s'han materialitzat en nous ERTEs a Catalunya, Galícia i Ceuta . Amb dades molt preocupants.













Mentre Nissan, juga al gat i al ratolí. I ha anunciat que estendrà el tancament de les plantes catalanes fins a finals de juny 2021. Això pot significar que li posa data definitiva a el tancament de la seva Planta a Barcelona per a l'any que ve o està començant a recular amb unes primeres concessions. ¡Temps al temps !.













I la Fiscalia de Barcelona manté oberta diligències penals contra onze residències de gent gran a Catalunya per la gestió que van fer els seus responsables durant els mesos més durs de la pandèmia.









L'última de la tarda, sense que sigui la menys important del dia, és la detenció d'una etarra acusada de participar en l'assassinat del president del PP d'Aragó en 2001













Insistim, mantingueu les mesures de seguretat sanitària i us deixem uns "consellets" que faciliten la convivència davant el COVID-19.













Ens veiem en 24 hores!