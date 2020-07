Trías en un equador

Trobo una ullada a unes carpetes oblidades al meu despatx i em trobo amb la retallada groguenc d'un article de premsa. Es tracta de 'Natura i cultura' i el seu autor és Eugenio Trías. Va ser publicat el 20 de novembre de 1997, no fa encara 23 anys i just quan feia 22 anys de la mort de Franco.









En aquesta data equidistant en el temps, Trías denunciava la tergiversació de la propaganda nacionalista amb què els catalans estàvem sent bombardejats, durant els prop de dos decennis que ja es portaven d'hegemonia pujolista. Al·ludia el filòsof barceloní a "els desitjos i les urgències oportunistes de el nacionalisme realment existent, el que governa sense oposició", que pressionava el sentir comú; unes imposicions que generaven un sord i profund mal humor personal i malestar social. "Si cal, s'inocularà en la llengua virus nacionalista amb la finalitat de suscitar, en el més íntim i cordial dels fets culturals, un factor de dissidència i de potencial discòrdia civil. I això amb la vènia de el gran partit de l'oposició ", el qual s'ha sumat a preu de xavalla, deia, a" un sinistre pacte lingüístic ", amb lleis coercitives. Un disbarat cultural per acabar amb el bilingüisme real.





Trías referia la seva tremenda sorpresa per unes declaracions del poeta i pintor Narcís Comadira qualificant el castellà com una llengua que no és natural dels catalans.





Com veuran, la nostra societat segueix progressant a pas ferm pel camí de la il·lustració, abordant els problemes que importen per a l'increment de la llibertat, la igualtat i la fraternitat entre els éssers humans. Hem d'estar orgullosos i satisfets. ¿No els sembla?

Dit això, rellegeixo el que porto escrit i em dóna per pensar per mi mateix. Em oblit de tribus i 'nacions' i em sento només ciutadà del carrer, aspirant a no quedar tancat per un guió fet per altres i d'una manera incontestable.





Eugenio Trías parlava de nacionalisme català que pressionava el sentir comú i s'inoculava un virus en la llengua que havia de generar discòrdia civil. "I això amb la vènia de el gran partit de l'oposició". (Diguem seu nom en veu alta: el PSC, còmplice a preu de xavalla d ' "un sinistre pacte lingüístic". Devien passar més de set anys perquè es fundés la plataforma cívica de Ciutadans, a qui la cúpula de el PSC sempre ha rebutjat de pla, potser per veure-hi un perill de competència en el seu espai, símptoma d'una por tot just dissimulat sota la capa d'un puritanisme d'etiquetes, per això prefereixen anar amb ERC i altres).





Francesc de Carreras va arribar a parlar amb sarcasme de l'PUC (Partit Unificat de Catalunya), constituït per CiU, ERC i PSC més IC; tots units, de manera gregària i en orquestra, pel asfixiant i innegociable dogma nacional. A partir d'ell, és possible deduir tot el que es vulgui i fer-ho veritable i indiscutible. D'aquesta manera, els principis de l'esquerra clàssica s'esvaeixen davant l'acció de masses de el poder nacionalista.





Acaben de morir Paco Frutos i Juan Marsé. El primer va ser secretari general del PCE durant onze anys (entre 1998 i 2009) i va arribar a pronunciar-se des Societat Civil Catalana amb tota rotunditat contra el separatisme i la seva essència reaccionària. De Juan Marsé recordo els seus magnífics llibres que, tot i que els ocultin estaran sempre al nostre costat, i m'és impossible deixar de tenir present la mostra d'afecte que va mostrar cap el meu fill (un noi de tretze anys que li va fer una pregunta en la presentació de un llibre); l'insòlit respecte en públic d'una figura literària cap a una criatura. Doncs bé, els talibans del separatisme i dels fons públics de la Generalitat li neguen la seva condició d'escriptor català: O traïdor o marcià.





Així les coses, em declaro aquí 'marcià' i aliè als senyors de la terra. M'importa un rave la seva proclama de normalitat catalana i el menyspreu automàtic que puguin escopir. Per la seva estultícia, aquesta hostilitat sectària mereix ser resposta amb desdeny, però també amb indiferència a la glòria efímera i el guany econòmic que aquesta gent pugui assegurar. Sense queixa i conscients de la qualitat que es pugui tenir sense reconeixement degut. Hi ha vida fora d'ells.





No obstant això, importa molt arribar a derrotar-a les urnes. Algun dia es produirà. I per això cal treballar amb perspectiva, tenir clar el que volem i el que no volem. I saber molt bé de qui no podem fiar-nos perquè no poden viure sense les seves etiquetes, amb les que estan acostumats a enredar i fer-nos callar.