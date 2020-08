CatalunyaPress T'INFORMA

Comencem amb la tensió al Parlament per la publicació en el BOPC de les resolucions aprovades per al Ple en contra de la Monarquia. En el text s'han omès alguns passatges, el que ha provocat una reacció irada de el president de la Generalitat . A més, diversos polítics, entre ells el vicepresident de Parlament, Pere Aragonès, veuen com la Fiscalia examina una denúncia interposada contra ells pels seus atacs a la monarquia.









Seguint en el món de la política, posicions enfrontades entre socis de Govern. Mentre el ministre Garzón critica la monarquia , el líder d'al PSC, Miquel Iceta, la defensa .

D'altra banda, hem explicat el viatge de el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a Algèria per millorar la cooperació entre els dos països en matèries tan importants com la lluita contra la immigració irregular, el terrorisme i la delinqüència organitzada.





Pel que fa a l'Covid-19, el món ja ha assolit la xifra de 20 milions de contagiats i més de 700.000 morts, tot i que a l'ritme que va pujant en algunes zones aquestes quantitats pot quedar petita en un curt espai de temps. Per cert, a Catalunya s'han registrat 863 nous contagis i 5 morts en les últimes 24 hores. Seguint amb el virus, una enquesta de diversos hospitals evidència que les persones grans van saber suportar molt millor que els joves la tancada a la fase aguda de la pandèmia. Van patir menys ansietat, depressió i estrès.









Seguint amb el Covid-19, també ens hem fet ressò de dues notícies impactants. D'una banda, que el popular actor Antonio Banderas ha donat positiu just el dia del seu 60 aniversari. De l'altra, que dos jugadors de la plantilla de l'Atlètic de Madrid es perden la Champions per haver-se infectat.





Una notícia d'impacte social és la que les persones que rebin l'Ingrés Mínim Vital estaran obligades a fer treballs per a la comunitat , com netejar els carrers o reforestar algunes zones de país.





Un altre assumpte que preocupa molt a milers de ciutadans és el preu de l'habitatge de lloguer , que tot i la pandèmia continua pujant. En xifres interanuals, l'augment ha estat de l'2,74%, tot i que és una pujada molt inferior a les que es veien donant abans de l'aparició de virus.





I segueix cuejant la brutal explosió ocorreguda a Beirut. La solidaritat internacional s'ha posat en marxa i ja s'han compromès més de 200 milions d'euros en ajudes per a la reconstrucció de la capital libanesa, on més de 300.000 persones s'han quedat sense llar.





D'altra banda, el món científic llança una nova alerta : la civilització tal com la coneixem col·lapsarà d'aquí a 40 anys. La causa principal, la desforestació.





Nou triomf de les forces policials en la lluita contra el tràfic de drogues. En aquest cas, la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa que es dedicada, a més de la traficar amb drogues, a l'blanqueig de capitals ... encara que aquests més que blanquejar, els enfornaven ja que s'han trobat 230.000 euros ocults en el compartiment aïllant de un forn de cuina.





D'altra banda, des Institucions Penitenciàries, el seu secretari general, Ángel Luis Ortiz, respira tranquil gràcies al fet que a Espanya en poder judicial és únic . Així s'eviten certs favoritismes com els que es pretenen donar als presos d'El procés.





Com notícia curiosa, el descobriment en un lueblo de Màlaga d'estris que van ser usats per nostres ancestres fa ni més ni menys que 200.000 anys , o més. Tot una troballa.

Per concloure, una trista notícia. El mort d'un home en una platja de la localitat de Llançà, a Girona.





