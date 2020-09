CatalunyaPress T'INFORMA

Tots els experts auguren que la segona onada de la temuda Covid-19 està a la volta de la cantonada i molts consideren que els serveis sanitaris no estan completament preparats per al que està per arribar. De fet, els experts diu que sabent que era inevitable, no s'han pres les mesures necessàries . A més, el descobriment que diverses persones s'han reinfectado a Catalunya ha encès els llums d'alarma.









Tot això el dia en què milers d'alumnes han tornat a les escoles, tot i que algunes no han pogut obrir amb normalitat . I, a més, alguns pares han optat per no portar-los per la continuïtat a l'escola d'un professor amb el qual ja han tingut alguns conflictes . Per la resta, els casos de contagis han disminuït de manera important a Catalunya, malgrat la qual cosa la generalitat ha decidit mantenir les restriccions en algunes zones concretes .





En el món de la política, el Govern central s'ha vist obligat a permetre als ajuntaments a fer servir el superàvit públic , mentre el ministre Escrivà assegura que molts dels sol·licitants d'l'Ingrés Mínim Vital no tenen dret a percebre-ho per incomplir els requisits exigits. I per fi hem pogut escoltar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, donar la seva opinió sobre els últims esdeveniments que han sacsejat als hereus polítics de l'extinta CiU. Sense oblidar que el PP ha posat en marxa la seva maquinària de màrqueting per desvincular a l'actual cúpula d'el cas 'Kitchen'.









En l'àmbit internacional, dues notícies sobresurten. Una, Donald Trump torna a fer cas omís de les més elementals normes de seguretat en un míting amb centenars de persones sense complir cap mesura de seguretat. I, d'altra banda, els italians van a decidir en referèndum si retallen el nombre de senadors i diputats , un camí que potser haurien de seguir altres països.





Pel que fa a temes mediambientals, l'evidència cada vegada més patent que el canvi climàtic afectarà la fauna de l'Ebre i, d'altra banda, les variacions de temperatura que cada vegada són més catastròfiques per l'Àrtic .





En el capítol de successos, un espectacular incendi ha destruït un autobús urbà a Badalona , i els Mossos han aconseguit detenir al presumpte autor d'un homicidi a Calonge . Com notícia positiva, s'ha trobat en bon estat de salut la periodista Montse Elías , que havia desaparegut fa alguns dies. I el punt trist de la jornada el posa la mort del creador de còmics humorístics Fer , un dels fundadors d'El Jueves.









Aquestes han estat les notícies més importants que ens ha deixat el dia. Us hi esperem demà!