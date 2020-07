Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda! Com esteu? Nosaltres amb moltes ganes de portar-vos les notícies més importants del dia abans de l'alba com el de la foto.





Comencem per la política. Sembla que, ni a punt d'entrar a l'agost, Torra ens deixarà descansar. L'última novetat en relació a el president català és que ja ha anunciat oficialment, juntament amb Urkullu, el lehendakari basc, que no acudiran a la conferència de presidents que Sánchez va fixar per a divendres a la Rioja.









I, com feia setmanes que anaven dient, aquest matí Torrent i Maragall s'han querellat contra l'exdirector de l'CNI pel suposat cas de "espionatge". Veurem com avança el tema.









Ja fa mesos que la política catalana i la justícia es donen de la mà. Avui hi ha hagut moltes novetats.





Per començar, hem sabut que la Dolors Bassa i la Carme Forcadell, a diferència dels seus companys, sí que podran seguir gaudint del tercer grau, tal com ha decidit un jutge.





A més, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha dictat un acte pel qual proposa jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germà Gordó, a l'exresponsable jurídic de el partit Francesc Xavier Sánchez Vera, així com a altres 29 persones físiques i 16 jurídiques.





I ahir el Suprem va confirmar la sentència contra l'alcalde de Pallejà, que havia assetjat laboralment a una companya, qui es va veure obligada a abandonar el seu lloc de treball.









El Govern està en un embolic, ja que la justícia investiga la gestió de la Generalitat en els geriàtrics per malversació i homicidi imprudent . Així i tot, Torra sí demana prudència als alcaldes de Segrià.









Per desgràcia, pel que fa a economia no us podem portar molt bones notícies. Ja sabeu que el coronavirus ha deixat a Espanya en una situació molt complicada. Avui hem sabut que més d'un milió d'espanyols afectats per la crisi econòmica provocada per la Covid-19 han estat acomiadats dels seus llocs de treball i la meitat d'ells hauran d'esperar fins al novembre per poder cobrar l'atur.









I per si fos poc, també hem sabut que l'atur juvenil a Espanya està per sobre de la mitjana europea...









Com sabem, els empleats de Nissan estan en una situació desagradable. Avui els sindicats han dit que temen que les ofertes que fa la direcció siguin només una tàctica negociadora.









Parlem ara del tema estrella dels últims mesos... Ho endevineu? Exacte, el coronavirus.





Malauradament, Catalunya i Aragó concentren la majoria de casos de coronavirus , així que si us plau, vigileu. I a Espanya hi ha 412 brots, 51 més que dimarts.









A més, un estudi ha mostrat que combatre una pandèmia és 500 vegades més car que prevenir-la... a veure si n'aprenem per a la propera!









Ara una bona notícia per a Barcelona. Aigües de Barcelona i La Boqueria han arribat a un acord per promoure la sostenibilitat conjuntament.





I també una notícia curiosa i interessant: sembla que Velázquez va utilitzar una càmera fosca per a pintar 'Las Meninas'.





Finalment, avui a CATALUNYAPRESS el nostre company Carlos us ha explicat la guerra pel gas que viuen en l'actualitat Grècia i Turquia i com està amenaçant l'estabilitat europea.













Això és tot per avui. Feliç lectura, tornem demà!