CatalunyaPress T'INFORMA

Aquest dijous hem estat molt atents a l'actualitat per tu. Així de atents com a la foto !. Però també hem aprofundit sobre el que està passant en la nostra economia a causa del Covid-19. I com està el pati, sobretot, per al sector turístic.





Per esmorzar nostre company, Carles, us ha explicat amb tot luxe de detalls els detalls del declivi de les principals companyies aèries . Una cosa que significarà, parlant clar, que els bitllets d'avió costaran més. Viatjar serà més car, ja que molts avions es quedaran a terra.









Però la cosa no es queda aquí, perquè el turisme internacional fa la impressió que està totalment congelat. Sí, literalment congelat i això que estem en ple estiu!









Gaudir d'unes vacances tranquil·les s'està posant difícil, no només per a nosaltres, sinó també per a aquells que volen estiuejar a casa nostra. Us hem explicat que 29 països imposen la quarantena a viatgers procedents d'Espanya . I per si fos poc, aquest dijous Alemanya obligarà a fer tests de Covid-19 als que tornin de Catalunya, Aragó o Navarra. Com se us queda el cos ?. Doncs això !.





Seguint amb el Covid-19, la farmacèutica Moderna ha aconseguit que la seva vacuna generi anticossos en ratolins . Una cosa que vol dir que potser també nosaltres, els éssers humans, també puguem generar-los. Quina bona notícia!





I com cada dia, Salut ha notificat els nous contagis i morts per Covid-19 . 865 nous infectats i suma i sigue.¡Esta és la mala nova de cada tarda !. Sense comentaris.









D'altra banda, en el món polític, Pedro Sánchez ha reculat després del seu enfrontament amb Podem i ha endurit el to contra el Rei emèrit afirmant: "Ningú pot sostreure a l'acció dels tribunals". En relació a aquestes declaracions tan rotundes en la redacció de CatalunyaPress hem tingut un "mini-debat" (Sí, aquests debats els tenim per mastegar l'actualitat, que ve en filet gros, i posar en comú els diferents enfocaments).





Hi ha qui li ha tret més punta i ha dit: Potser també es referia el president Sánchez als seus socis de govern (els de el partit morat, aquests que tenen unes quantes "causes judicials" a què fer front en els propers mesos també). Us recordeu ?.





En tot cas el recadet els afecta a tots sense excepció. Quina prenguin nota!, Perquè aquí no està tot dit ni està tot el peix venut. Aquest dimecres recordeu que el Tribunal Suprem va rebutjar la petició d'Òmniun Cultural d'adoptar mesures cautelars contra Joan Carles I . I sens dubte, aquesta és una bona pista sobre el recorregut judicial de Rei emèrit en el nostre sistema judicial.









EQUIP DE RECERCA de CatalunyaPress GROUP li ha tret els colors a l'Alcaldessa Colau perquè el consistori barceloní, darrerament diu que fa alguna cosa i després si s'investiga a fons, les coses canvien .Pel que hem titulat aquesta aventura l'alcaldessa Ada Colau es marca fanals amb el Covid-19 per justificar el seu menyspreu a l'talent local . Perquè sinó valorem als que tenim més a prop, ens estem tirant pedres sobre la nostra pròpia teulada.













Però encara hi ha més .... a l'arena polític .... Hi ha qui no es mossega la llengua com Santiago Abascal que ha dit textualment que proposa "treure els okupes d'una puntada al cul" el primer dia . I tant que s'ha quedat a gust el líder de VOX i tan Sant Pacho.









A més aquest dijous s'ha sabut que la Justícia belga decideix aquest divendres sobre el lliurament a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, reclamat per malversació









I Fòrum Balears ha decidit portar davant la Justícia a un bon nombre de polítics de tot el territori espanyol. Concretament per injúries a la Corona a Pere Aragonès, Teresa Rodríguez i la presidenta del BNG . Entenent per injúries: "El fet o insult que ofèn una persona per atemptar contra la seva dignitat, honor, credibilitat, etc., especialment quan és injust".









Pel que fa a successos comentar-3. Aquest dijous s'ha sabut que ha mort la portaveu de Podem a Gijón, que ens ha deixat massa jove . ¡Descansa en pau Yolanda!









Que la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home a Lleida per presumptament haver donat un tall al coll a la seva mare mentre que els Mossos han detingut al seu torn a Manresa altre home per presumptament cometre 8 abusos sexuals amb violència . Totes les víctimes d'aquests delictes violents són dones. Massa casualitat, no ?.

















La nota d'escàndol televisiu l'ha posat la periodista Karmele Marchante, qui ha afirmat que "hi havia carreres de drogues en els banys i camerinos de el programa" de Telecinco SÁLVAME . ¡BOOMMMMM !. En fi que aquesta nova polèmica dins de l'univers de la Fàbrica de la Tele només acaba d'esclatar. Mare meva !.

















I fins aquí l'actualitat fresca del dia. Fins demà!